高端未被國際認證「蔡英文打二劑」　朱立倫：要怎出國？

▲國民黨新任主席朱立倫。（圖／記者許靖騏攝）

記者徐政璿／台北報導

針對總統蔡英文今（30日）接種第二劑高端疫苗，國民黨新任主席朱立倫表示，國際將要管制疫苗護照，高端疫苗目前未被國際的認證，「那要怎麼出國，請總統告訴大家？」

朱立倫表示，他希望國產的任何疫苗還是要獲得國際認證，沒有經過國際認證的疫苗打在全民的身上，到底安不安全、有沒有效？

朱立倫說，各國即將都要管制疫苗護照，台灣打了兩劑高端疫苗算不算？目前國際的標準是「不算」，那要怎麼出國？這些請總統告訴大家。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）9月20日在媒體簡報會上表示，為避免外籍旅客攜帶COVID-19病毒入境，美國11月初將採取嚴格規定，要求所有外國成人旅客須完整接種疫苗。

此項新規將取代先前針對特定國家的旅遊禁令，認可疫苗名單尚待討論，新制上路前會公布。換言之，新規上路後，台灣民眾無法再赴美打疫苗。

AIT發言人鄧艾德日前也說明，「如同白宮於9月20日所做的宣布，自11月初起所有外籍成年旅客欲搭機前往美國，必須提供完整接種新冠疫苗的證明。先前有關特定地理區域的旅客得根據目前的總統文告，取得國家利益豁免證明以前往美國的規定，將會在11月初終止。外籍成年旅客在搭乘赴美國際航班之前，都必須完整接種疫苗並出示證明。」