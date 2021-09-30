蔡英文親自徵召六都人選？　陳亭妃：不清楚是否假傳聖旨

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，民進黨全代會工作小組29日討論選舉提名條例，會後傳出黨主席、總統蔡英文希望6都市長人選由她負責協調徵召提名，對此，民進黨立委陳亭妃30日受訪說，不清楚這是不是「假傳聖旨」，但現在沒有提名特別條例，就應該回歸民進黨內規「公職候選人提名條例」本質，就是有初選的部分，希望總統找大家討論溝通。

民進黨派系正國會中常委陳茂松9月初在全代會工作小組拋出「全國都採初選」，被綠營內部解讀為幫陳亭妃爭取台南市長初選機會；全代會工作小組昨天再度碰頭，會後傳出黨秘書長林錫耀提到，蔡英文希望自己負責協調徵召提名6都市長人選，但遭質疑「拿著雞毛當令箭」。

據悉，對於2022年提名機制，工作小組濃縮為3方案，包括方案一是回歸有初選的「公職候選人提名條例」，方案二是以現任優先的2018年「直轄市長暨縣市長提名特別條例」為版本，方案三則是區分為直轄市與非直轄市狀況；將待下次會議繼續討論。

對此，陳亭妃今天上午在立法院受訪說，六都選舉是重中之重，對民進黨來講是非常重要的指標，「如果真的是以整個選舉的戰略策略角度，那總統要有所徵召處理的話，我相信總統一定會找大家來溝通」，她不清楚這是不是「假傳聖旨」，但還是希望可以找大家來討論溝通，而非透過工作小組會議就把它丟出來。

至於外界稱陳茂松屢屢提到初選議題，是為陳亭妃爭取台南市長初選機會，陳亭妃直言「真的是想太多，我都不知道什麼時候把自己變得這麼重要的位置」，個人的事是小，重點是怎麼樣對未來2022選舉是好的，倘若現在沒有提名特別條例，就是回歸「公職候選人提名條例」本文，就是初選的部分。

陳亭妃強調，應該回歸到「公職候選人提名條例」本質，只要沒有提出及通過特別條例，就是依照現行的提名辦法執行，希望工作小組可站在戰略高度討論，內部的團結及共識非常重要，要讓民進黨2022能夠達到人民期待，這是比較重要的。