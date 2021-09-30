蔡英文今上午打完第二劑高端疫苗　「上次只有手臂痠痛」

▲總統蔡英文今天上午完成施打第二劑高端疫苗。（圖／翻攝自總統府直播）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文30日一大早前往台大體育館接種第二劑高端疫苗，她依相關流程報到，經量測體溫、問診、接種疫苗，在不到10分鐘內完成接種；過程中蔡英文說，上次接種完第一劑沒有不舒服，僅手臂有一點痠痛，結束時還問護理師說：「這樣就結束啦？」

蔡英文在8月中旬完成預約高端疫苗接種，並在8月23日一早前往接種第一劑高端疫苗，當天在台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢，以及民進黨立委邱泰源等人陪同下，不到10分鐘打完第一劑疫苗。

蔡英文日前完成高端疫苗預約登記，今天上午正式前往台大醫學院體育館接種，一早她在7時13分左右抵達現場，並依相關流程報到，經問診、接種疫苗，短短不到10分鐘完成；蔡英文在接受問診時說，上次打完第一劑疫苗沒有不舒服，只有手臂有一點點痠痛。

蔡英文接種完畢後，向護理師問說「這樣就結束了啊？」醫療團隊笑回：「對。」蔡英文也秀出小黃卡，疫苗接種紀錄卡上已有接種完兩劑疫苗的紀錄。

此外，除了蔡英文之外，賴清德先前也完成第一劑高端疫苗施打，他將在團隊的安排下，跟蔡英文同一天施打疫苗，預計在7時45分左右抵達台大醫院體育館，接種第二劑高端疫苗。