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台南市勞工局辦職安體感宣導　保障移工工作安全

▲台南市勞工局辦理「外籍移工職業安全衛生宣導會」，希望透過實際的體驗、觀摩，提升移工職業安全衛生職能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理「外籍移工職業安全衛生宣導會」，希望透過實際的體驗、觀摩，提升移工職業安全衛生職能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為降低移工職災發生率，讓來府城工作的外國人都能安心在台南工作、生活，落實黃偉哲市長「希望家園」理念，勞工局29日辦理「外籍移工職業安全衛生宣導會」，希望透過實際的體驗、觀摩，提升移工職業安全衛生職能。

▲台南市勞工局辦理「外籍移工職業安全衛生宣導會」，希望透過實際的體驗、觀摩，提升移工職業安全衛生職能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長說，沒有健康、安全就沒有一切，因此，職業安全與勞工健康是最重要的，為提升本市事業單位及移工職業安全衛生知能，降低職業災害發生率、保障勞工安全與健康，勞工局於2019年首創開辦「移工職安參訪暨體感訓練活動」，參與移工皆表示受惠良多，今年將持續推動辦理，希望參與移工訓後可將所學知識分享給其他移工。

▲台南市勞工局辦理「外籍移工職業安全衛生宣導會」，希望透過實際的體驗、觀摩，提升移工職業安全衛生職能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動參訪東陽實業廠股份有限公司轄管之工安體驗教室，藉由親身體驗「製造、營造作業危害改善」及「電氣作業危害改善現場」之體感課程及現場觀摩，使參訓移工從中學習正確之安全衛生規定與作業安全衛生相關知識，進而提升安全衛生認知能力達到預防職業災害發生的作用、提升整體職業安全衛生水準。

▲台南市勞工局辦理「外籍移工職業安全衛生宣導會」，希望透過實際的體驗、觀摩，提升移工職業安全衛生職能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王局長鑫基表示，目前台南市移工人數為60345人，其中產業移工為44841人（占74.3％），隨著產業移工人數逐年增加，透過本活動加強宣導職業安全衛生法令並提供體感訓練，期提升台南事業單位及移工之職業安全衛生認知能力，降低職業災害發生率，並落實黃偉哲市長「希望家園」的理念，讓移工可以安心的居住於台南市工作。

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