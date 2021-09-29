台南沙崙智慧綠能科學城辦公室揭牌　黃偉哲：積極發揮營運整合功能

▲台南市長黃偉哲與經濟部次長曾文生及各學研機構人士，共同出席「沙崙智慧綠能科學城辦公室」揭牌成立典禮，未來將發揮營運整合平台功能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南沙崙智慧綠能科學城承擔中央「5+2產業創新計畫-綠能科技產業創新」重大政策項目，各學研機構場館設施已陸續完工進駐，即將進入營運階段，台南市長黃偉哲與經濟部次長曾文生及各學研機構人士，共同出席「沙崙智慧綠能科學城辦公室」揭牌成立典禮，未來將發揮營運整合平台功能。

台南市長黃偉哲期勉科學城辦公室積極做好對中央的政策介接、對園區的整合發展、對府內的局處協調等三大任務。市議員杜素吟、吳禹寰、鄭佳欣、郭鴻儀等皆到場共襄盛舉。



台南市長黃偉哲表示，非常高興共同見證台南沙崙智慧綠能科學城辦公室啟用掛牌，在中央與地方機關協力促成下，目前綠能園區發展已有相當不錯的基礎跟成就，產官學研各單位都陸續進駐，讓市民及外地民眾見證台南的發展，沙崙智慧綠能科學城可說是最好的輻輳區及節點，不管在生活機能、研究動能及周邊的文化潛能，都是台南未來發展的指標之一，且與南科互相輝映、加持，也期待未來持續與工研院、經濟部密切合作，創新台南的研發能量。



經濟部次長曾文生也特別感謝台南市長黃偉哲打造沙崙智慧綠能科學城，成為南台灣未來科研發展的重鎮，在南市府的協助下，科學城起步早且建設進度快，經濟部會持續與南市府積極合作開發，並挹注中央資源，帶動地方發展。



經濟部以台南沙崙作為綠能發展基地，沙崙智慧綠能科學城肩負發展成為亞太綠能與資安智慧研發的重任，自2016年投入資源至今，已有中央研究院南部院區、綠能科技示範場域、資安暨智慧科技研發大樓、台灣智駕測試實驗室、陽明交通大學台南校區等多項建設成果，完整提供國內外綠能研發技術及產業測試、驗證與媒合場域，有助整合相關產業需求及供應鏈，串聯產官學研打造智慧綠能產業創新生態系。





同時，南市府陸續引進各項生活機能，包括台86線匝道拓寬、開通聯外道路等交通規劃，以及三井Outlet、大台南會展中心、沙崙K12雙語學校也即將啟用，未來更將展開健康醫療、產業園區等計畫，南市府持續超前部署完善沙崙智慧綠能科學城各項機能，吸引全國人才駐留台南及促進產業發展。



經發局長陳凱凌表示，沙崙智慧綠能科學城周邊1.5公里範圍內，就有1處高鐵站、1處火車站、1棟會展中心、3所國際級研究機構、2所頂尖大學分部、7間國家級研究中心/實驗室，未來還有更多研究單位跟民間企業即將進駐，放眼全球是當之無愧的一流科學城。





未來，黃偉哲將持續推動南科、沙崙雙引擎計畫，透過各項招商友善措施，吸引國內外大廠及法人進駐合作，發揮產業聚落效果，並加速沙崙智慧綠能科學城的營運管理，促進區域投資發展及創新能量。