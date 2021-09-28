只有100瓶！法國高訂Ungaro香水　東森購物限量亞洲獨賣

▲法國高訂Ungaro鎏金粉靚限定香氛組，將於9/29（三）下午16:40在東森購物CH34頻道限量銷售。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

法國著名時裝設計師溫加羅（Emanuel Ungaro），從1965年創立同名品牌就以色彩斑斕的設計風格打響名堂，更是一度與聖羅蘭及老佛爺卡爾拉格斐齊名，法國政府曾頒發榮譽軍團獎給溫加羅，表揚他對於時尚業的貢獻。在他時尚生涯中，曾為很多電影巨星設計衣服，包括珍娜羅蘭絲、嘉芙蓮丹露，美國前第一夫人積琪蓮.甘迺迪也是他的忠實粉絲，這其中也設計不少深具代表作的香水。

為回饋廣大會員，東森購物特地引進法國高訂Ungaro限定香氛組「Fruit d'Amour 鎏金粉靚淡香精」，將於9/29（三）下午16:40在東森電視購物CH34台進行亞洲區獨家首賣，限量100瓶。

「鎏金粉靚淡香精」前味是淡雅的的佛手柑與甜中微酸的黑莓，主香調中味以白花香調梔子花為主，巧妙融合閃耀光采香調的絲絨玫瑰，再加上清新優雅的小蒼蘭中和，後味以溫加羅最擅長在木質調的表現，巧妙運用廣藿香引出香草的香甜，從清新的氣質到自信奔放的成熟性感。此款香水能讓人沉浸於純粹清新的氣味世界而無法忘懷；寧靜風采香調則表現女性的內在特質，自信、知性而難以抗拒的性感魅力，隨著香氣同步綻放內在自信。

Fruit d'Amour-愛之果象徵了溫加羅與妻子Laura Bernabel的美麗愛情故事，從相遇、相戀、步入婚姻到晚年與妻子在羅馬的甜蜜時光，此系列共有七款香氛，各有不同主香調，意喻兩人在每個階段的甜蜜愛戀，從相識、熱戀、結婚生子，至晚年的執子之手，一生一世永恆的愛，皆表現於香水中，尤其是此款香水更表達出溫加羅對妻子唯一永恆的愛。

溫加羅堅持絕對奢華的訂製，在他眼裡，妻子是優雅且耀眼，就如同「鎏金粉靚淡香精」奢華的巴洛克風格瓶蓋與灑滿金粉的鋼琴烤漆，包覆著充滿甜蜜的蘋果瓶身，完美詮釋這位柔美難忘的女人。此款香水與眾不同的是，集結愛之果系列前六款的愛戀，完美融合「鎏金粉靚淡香精」的前、中、後味，片刻香氣雖然稍縱即逝，卻能牽動深處記憶與情緒，完美地說明了兩人的永恆愛戀之約，更是溫加羅高訂香系列最具代表作的香氛。

▲香水小檔案

Fruit d'Amour 鎏金粉靚淡香精 100ML $ 6980元

前味:佛手柑、黑莓

中味:絲絨玫瑰、小蒼蘭、梔子花

後味:廣藿香、香根草、香草。



