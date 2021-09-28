國際咖啡日！私人特規版精品級咖啡豆　東森購物獨家開賣

▲DISCOVER COFFEE國寶級烘豆師余師傅，專為東森22週年慶特別烘焙一批私藏款精品咖啡豆，將於東森購物9/29（三）晚間22:20在第46頻道播出。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

10/1是國際咖啡日，東森購物22週年慶，請來40多年專業經驗的DISCOVER COFFEE烘豆師余師傅，烘製一批私人訂製款「韻藏金杯」，此款專為高端客戶、私人訂製專屬的私人特規版，特別推薦給東森會員朋友，東森電視購物9/29（三）晚間22:20第46頻道將獨家首賣，數量有限，咖啡控不能錯過。

台灣黑金商機蓬勃，根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣民眾平均每人每年約飲用131杯咖啡，總計約喝掉28.5億杯。咖啡市場每年以20%的速度擴張，根據東森購物觀察，消費市場本以即溶式咖啡為大宗，近年隨著手沖咖啡風潮興起，咖啡豆市場也逐年攀升，享受DIY手沖咖啡的文青感，將咖啡風味釋放到淋漓盡致。

「韻藏金杯」嚴選1,600公尺以上阿拉比卡G1等級精品級生豆，由印尼、瓜地馬拉、哥倫比亞、肯亞、巴西這5個產區的生豆，超過40年經驗的咖啡烘培師採取工序十分繁複細緻的直火分豆烘焙，再經過烘焙師完美比例配豆，特別的是，不同以往只選用比賽等級的中烘焙烘豆，此次余師傅加入了淺焙與深焙的咖啡豆，再次提升了混豆技術，將淺、中、深焙的優點與特色完美呈現。

淺焙的清果香，深焙的醇厚感，加上中烘焙的溫滑順口，極緻烘焙出韻藏金杯獨特前、中、後味的咖啡香醇，而後再經由國際咖啡師金杯理論沖煮及品質鑑定師的杯測，並經過英國國際咖啡師證照以及美國SCAA Q grader 咖啡品質鑑定師專業認證，唯有DISCOVER COFFEE能夠超越DISCOVER COFFEE。

DISCOVER COFFEE韻藏金杯國際咖啡日限定組NT1,980

成份:阿拉比卡咖啡豆 (454g±5%/包)*4包

生豆產區：印尼、瓜地馬拉、哥倫比亞、肯亞、巴西

烘培度：淺+中+深烘焙

保存期限：常溫12個月