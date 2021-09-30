起底挖眼男暴力史！替爸出頭「揮鐵椅砸臉」　他顱內出血慘斷牙

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記者莊智勝／屏東報導

屏東縣高樹鄉爆發恐怖挖眼案，50歲的楊姓男子因不滿超商女店員提醒戴口罩，竟徒手攻擊、挖眼，導致女店員留下兩行血水，恐永久失明。事實上，楊男瘋狂的行徑不只一樁，除了挖眼、咬狗致死，被村民封為「咬狗仔」外，過去更曾有2筆傷害判決，一人被推倒撞破頭、另名傷者則遭鐵椅砸得頭破血流，就連牙齒都斷裂。

▲楊男不滿被提醒要戴口罩，竟徒手攻擊女店員，打斷鼻樑、手挖雙眼，導致對方恐永久失明。（圖／翻攝爆料公社）

判決指出，楊男101年10月份傍晚經過土地公廟前，恰巧碰見父親與曾姓男子發生口角，楊男二話不說，立即飛奔上前、手持鐵製椅朝著曾男就是一頓狂毆，導致曾男頭部外傷併顱內蘇寫、顏面骨折、左手指骨折、左側上顎正中門牙、門牙外傷性脫落、右下顎正中門牙牙冠牙根斷裂合併殘根等傷害。楊男因此遭依傷害罪判處拘役59日，得易科罰金。

103年5月22日晚間9時許，楊男又徒手推倒一名張姓男子，導致張男倒地撞上騎樓階梯，造成後枕部裂傷6x2公分併血腫等傷害。當時楊男出庭時還謊稱，自己先遭酒醉的張男揮拳攻擊4、5下，基於正當防衛才會伸手推倒張；但楊男的謊言仍遭現場目擊者揭穿，最後楊只好坦承自己與張並無仇恨糾紛，楊因此遭依傷害罪判處有期徒刑3月，得易科罰金。

除了2起傷害案件外，楊男10多年前還因不明原因出現精神疾病，當時病情發作時遭到一隻狗攻擊，楊怒不可遏，竟抓狂反咬住後頸，將狗活活咬死，因此遭村民取綽號「咬狗仔」，彼此互相提醒「不要惹他」。

不料今年楊男再次失控傷人，6月底就已先持菜刀隨機砍殺路過的71歲林姓老婦，當時楊遭強制送醫，直到8月中旬才出院，不料竟又在超商犯下「恐怖挖眼案」。楊男母親無奈地表示，兒子精神狀況很不穩定，如今又發作傷人，「我就很沒辦法，想到養到這樣的兒子，我也很沒有辦法……。」