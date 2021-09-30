女店員遭挖眼流下2行血水！嫌犯母嘆「沒錢賠」：我管不住

記者柯沛辰／綜合報導

屏東高樹鄉一名超商女店員勸客人戴口罩，不料卻遭殘忍挖眼、打斷鼻樑，恐永久失明。原來，施暴的50歲楊姓男子是當地頭痛人物，不是第一次攻擊人，卻專挑比自己弱小的人施暴，讓村裡人心惶惶。楊男母親無奈表示，她管不住兒子，也沒有錢可以賠償，「我也沒辦法」。

楊男10多年前不明原因出現精神疾病，被家人送往醫院治療，但每次出院後就不按時吃藥，因此病情總是反覆發作。當地居民回憶，楊男10多年前病情發作，又巧遇黑狗攻擊，竟一口咬住狗的後頸，將黑狗活活咬死，從此村民替他取了一個綽號「咬狗耶」，藉此相互提醒「不要惹他」。

事實上，楊男今年已經3度傷人，因為他6月底工作邀約被拒，竟拿菜刀隨機砍殺路過的71歲林姓老婦，當場遭強制送醫。不過，隨著楊男在醫院內按時服藥，病情逐漸穩定，怎料8月中旬出院沒多久，就又自行停藥，導致病情發作。

▲72歲獨居老婦今年6月遭襲擊割頸，不僅脖子留下傷痕，且至今仍心有餘悸。（圖／記者陳崑福翻攝）

楊男媽媽無奈表示，兒子精神狀況不穩定，先前都在屏安醫院治療，但出院後服藥狀況差，常常是有一餐沒一餐，如今病情發作又傷人，她聽到消息也很無奈，真的沒有錢賠償受害者，「就很沒辦法，想到養到這樣的兒子，我也很沒有辦法...」

受害的30歲女店員害羞內向，來自單親家庭，平時在超商工作認真，不料只是勸嫌犯戴口罩，竟慘遭對方挖眼痛毆，不僅一張清秀的臉被打到面目全非，而且即便送醫救治，閉目仍不停流下鮮血，讓人看了怵目驚心。

消息傳開後，立刻引起當地居民公憤，揚言連署將人趕出村子，也痛斥應該修法，不然村裡孩童常常在街上嬉戲玩耍，「哪天出門被掐死了都不知道」。

▼楊男打斷女店員鼻樑、強挖雙眼，導致受害者送醫治療後，閉目仍流下2行血水...（圖／爆料公社）

屏東縣長潘孟安臉書也遭上千則留言灌爆，許多人紛紛痛罵「民進黨司法改革就是笑話」、「看這次能不能喚醒小英說的司法改革」、「到底還要犧牲多少人命跟人生」、「不用馬後炮了，村民都受傷過幾次了，重點還是同一人所犯，當時你人呢？」、「一天就放出來，現在屏東政府都塑膠做的？」

對此，潘孟安也出面致歉，這次是個嚴重教訓，縣府對這件事感到十分抱歉，已要求醫院審慎評估，朝向長期收治來處理，之後將與中央衛福部討論，看如何強化法令，以補強社會安全網，讓精神疾病患者不再成為社區的隱形危機。

另外，潘孟安也致電治療女店員的高雄醫院，拜託院方全力救治，並請副縣長慰問家屬。