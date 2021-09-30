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Toyz深夜裸奔：跟不上我！「89萬越獄片」被翻　統神現身魔性笑

記者曾筠淇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz劉偉健因涉嫌販毒被羈押，就有網友將Toyz先前拍攝的影片再製，並加入統神（張嘉航）的魔性笑聲，笑稱「Toyz越獄之開心畫面流出，哈們」。Kuso影片曝光後，隨即掀起網友熱議。

Toyz先前曾說，「如果G2贏了SKT，我就在市民大道上裸奔。」2019年11月時，他就履行承諾，PO出在市民大道四段奔跑的影片。他在片中說道，在台灣裸奔是犯法的，所以他依舊穿著內褲，並用膠帶黏住2點，「這樣就不能抓我了吧？不能抓我了吧？不能把我趕回去香港了吧？」

Toyz邊跑邊吶喊，「XX娘，酸民，X！死好！阿跟不上我的速度吧！阿嘎！X，很累！」這則影片截至目前獲得將近89萬次觀看次數，不少網友也留言，「真男人！身為知名人物說到做到真的很猛」、「我發現你似乎挺享受這奔跑的感覺」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

Toyz昨（29）日驚爆涉毒後，YouTuber「RIDEχ三寶」當晚便將裸奔片挖出重製，以「Toyz越獄之開心畫面流出，哈們」為標題PO出，Toyz經典的嘶吼聲搭配統神的魔性笑聲，引發外界關注，才不到1天的時間，就吸引13萬人搶看。

不少網友看到後，紛紛在PTT上笑稱，「超好笑」、「最後加一個統神豪邁笑，真的笑死」、「統粉製片真快」、「笑死，阿航笑聲很哭欸」、「看起來很嗨的在跑」、「後勁很強」、「笑死，之前在台北拍裸奔的影片、「統神的笑聲真的很有魔性」。

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