交友軟體聊「這話題」！網狂點出「1關鍵」：100%詐騙集團

▲交友軟體上的詐騙事件層出不窮。（圖／pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

交友軟體是現代人交友的管道之一，透過交友軟體有時也能成功找到終身伴侶，但也可能遇上詐騙！一名網友就表示，自己在交友軟體上認識一位女生，起初兩人都是聊聊生活上的瑣事，不過近日對方卻開始講起投資，讓他開始懷疑是不是詐騙集團，但因與過往經驗不同無法判斷，因此發文求助鄉民，引起熱議。

一名網友在PTT「Boy-Girl」版上以「請問這樣的女生是詐騙嗎？」為題發文，提到前陣子在交友軟體上認識一個女生，雙方互加Line好友後便每天都會聊聊生活瑣事，但是這幾天對方開始問原PO有沒有在理財，還提及跟著叔叔買外幣賺錢一事，問原PO有沒有興趣。原PO表示，「後來我有說等見面再說，她也說好，那期間也有講過電話，唯獨提到視訊被她婉拒，她希望等熟一點再視訊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也寫道，根據之前遇到的詐騙經驗，通常加Line之後詐騙方都會使用免費貼圖，但和他聊天的女生有使用付費貼圖，另外則是詐騙會一直慫恿投資，要求講電話、見面一定也都會拒絕，不過這個女生不僅跟他講過電話，要約見面也都答應。

▲原PO描述自己與對方的聊天過程，懷疑對方是不是詐騙集團。（圖／翻攝自PTT）

對此原PO就很疑惑，不知道對方到底是真心想要交友，還是也是詐騙集團，因此發文詢問廣大鄉民，希望能得到解惑。

文章一出引起熱議，不少人認為這絕對是詐騙集團，「三句不離錢，什麼樣投資會扯到骰子」、「就等見面啊！ 但100%是詐騙，接下來一定還是三句不離投資」、「100%詐騙，詐騙集團也是有女的，絕對跟照片不符合」、「現實中的朋友都不會沒事幹拉你投資了，這種理財仔就詐騙啊」、「關鍵字『投資』、『獲利』，詐騙無誤」、「一看就騙投資的，現在人比較不好騙要迂迴一點」、「扯到錢100%就是詐騙，不要心存僥倖」。

也有人提醒原PO，要確認是不是真的，唯一方法就是約出來見面，「約出來見面才是真的，不要太純情了」。