台中看守所菜單曝　PTT刷一排想吃「等美食公道伯Toyz評論」求開箱

▲劉偉健（Toyz）29日因涉嫌販毒被羈押。（圖／翻攝自Toyz臉書、IG）

記者施怡妏／綜合報導

《英雄聯盟》S2冠軍選手劉偉健（Toyz），因涉嫌販毒被羈押，據了解，他自選手退役後轉戰實況主，以美食公道伯等生活影片受到粉絲歡迎，就有網友笑說，這一週Toyz準備開箱「看守所美食」，並貼出台中看守所的菜單，星期六午餐吃炸雞里肌，晚餐還有紅燒肉，看了都覺得餓，「大家覺得如何呢？」

原PO在PTT發文，貼上「台中看守所110年10月第一週膳食菜單」，很多人都說跟當兵時吃的菜色一樣，但是當兵是軍人自己當伙房，看守所則是廚房阿姨煮出來的，「再怎麼樣，我想應該也是有營養午餐的等級」，他看完菜單後，覺得週六菜色很讚，「早餐有皮蛋瘦肉粥，午餐吃炸雞里肌跟螞蟻上樹，晚餐還有紅燒肉，看了都覺得餓了」。

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根據法務部矯正署台中看守所提供的每週菜單內容，基本上每天早餐吃稀飯、饅頭或麵包；午餐則是3道菜配上白飯，其中一道菜會是炸物，或是炒飯炒麵，還有清涼飲品可以喝，有時是綠豆湯、仙草湯，有時會喝青草茶或是果汁；晚餐大致上和午餐差不多，2至3道菜，每週一、三、五還有飯後水果。

▲台中看守所一週菜單。（圖／翻攝自法務部矯正署台中看守所官網）

對此，網友們也覺得菜色很讚，「有肉有菜有水果，比我還健康」、「吃的比我好」、「看的我也想進去了」、「有滑蛋瘦肉粥跟花生麵筋，太爽了吧」、「米其林三星」、「能訂外送嗎」、「他們還不用輪夜哨，X」、「看起來比學生的營養午餐還要好耶」、「台北自助餐百元絕對吃不到上面的菜」、「看起來很好吃，出來就比統神胖了」。

其中，有網友指出，看守所的食物不是阿姨去煮的，是受刑人煮的，「誰給你廚房阿姨，明明都犯人自己煮的」、「看守所也是叫受刑人去煮」、「其實好像不是廚工，是給比較輕刑的，或危險性低的受刑人煮的，監獄請不起廚工啦」。也有人表示，可能只是菜色好聽，但實際超難吃，「要看煮出來是怎樣，光看菜單不太準」。

▼網友們看完菜單超羨慕。（圖／翻攝自PTT）