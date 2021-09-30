整棟宿舍在鬼叫！網淚憶「台北暗殺星」9年前奪冠紅炸：FB狂洗

▲TPA當初的冠軍隊伍。（圖／翻攝自Facebook／台北暗殺星（現為J Team））

網搜小組／鄺郁庭報導

電競好手劉偉健（Toyz）曾是《英雄聯盟》S2冠軍隊伍「台北暗殺星（TPA）」中路選手，更是電競、實況圈的大前輩，29日卻爆出涉毒被逮，讓人不勝唏噓。就有網友發文，回想當年TPA奪冠後，全隊還拜會立法院，爭取電子競技列為正式運動項目之一，好奇問卦「台北暗殺星當年到底多紅啊？」

這位網友在PTT的Gossiping板上發文，提到台北暗殺星（Taipei Assassins，簡稱TPA）2012年10月14日在美國洛杉磯舉辦的《英雄聯盟》第2季世界大賽中，擊敗南韓職業隊伍Azubu Frost贏得100萬美金獎金。全隊奪牌後，還拜會立法院爭取電子競技列為正式的運動項目之一，讓他好奇當年TPA到底多紅。

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▲前TPA成員6年前合體拍下合照。（圖／翻攝自Facebook／BEBEISDOG）

貼文一出，不少人紛紛想起9年前的盛況，「當年拿世界冠軍，FB 20分鐘內的貼文都是TPA冠軍文」、「網咖一堆人在看比賽、一起吶喊」、「當年網咖所有人都在玩英雄聯盟」、「表哥本來不玩LoL，拼念成大博，冠軍那年後竟然也開始玩」、「上課時用iPhone 4S偷看比賽實況，宅一點的同學直接翹課」。

還有鄉民直呼，「讓世界看到台灣啊！真的很跩啊」、「超紅，連沒玩過dota的朋友也知道」、「學生餐廳直接爆滿，全部人在電視看轉播」、「s2奪冠的時候整棟宿舍都在鬼叫XD」、「當出臉書很多人在洗版」、「整個宿舍叫了5分鐘TPA/ TPA/」。

也有網友感慨，「當年帶給無數人一個電競專業希望，後來發現都是一場空，多數選手沒得冠沒贊助，都默默轉行，現在還活的沒幾個」、「其實也還好，電競隨著年份的流逝早已風中殘燭了，迷的人其實沒喊得那麼熱」、「真的紅，但玩家素質也在奪冠後越來越爛」。