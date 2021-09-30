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核貸數破2.2萬件！兆豐紓困4.0大成功　「三竹資訊」神助攻

核貸數破2.2萬件！兆豐紓困4.0大成功　「三竹資訊」神助攻 （圖／三竹資訊提供）

▲紓困4.0開跑首日即破萬人申請，兆豐銀如何做到線上申辦不塞車幕後功臣都靠「這群人」。

圖、文／三竹資訊提供

因應110年國內COVID-19新冠肺炎疫情的發展，政府各部會紓困4.0方案已於6月啟動，各大銀行提供多種管道，供民眾申辦補助與貸款。多數人因避免疫情群聚，害怕紓困不成反染疫，大多選擇線上申辦管道。面對上萬人同時間申請，如何避免網路塞車與系統癱瘓即是重要一環，因此也讓「線上申辦不塞車」成為紓困案中的一大討論亮點。

紓困4.0首日即有破萬人申請，各大銀行皆面臨網路塞車與系統癱瘓，唯有兆豐商銀的線上申辦毫無影響，讓兆豐用戶快速申辦，毫無憂慮，其中則不免要提到兆豐長期合作的系統廠商「三竹資訊」。

三竹資訊（8284）於2012年起即針對金融銀行客戶提供專案服務，以客戶需求為導向、運用良好的用戶體驗設計及最新前沿技術，打造最貼近需求的解決方案。以本次與兆豐商銀合作的紓困4.0專案為例，因疫情影響，全案以「全數位化」規劃導向，串聯「申請、徵信審核、送交信保核保、通知簽約、撥款」等虛實作業項目，如何確保作業流程不中斷，有效節省申辦及銀行審核時間，讓用戶全程無須臨櫃即可迅速取得資金解決生活需求，即是三竹資訊的專業所在。

核貸數破2.2萬件！兆豐紓困4.0大成功　「三竹資訊」神助攻 （圖／三竹資訊提供）

▲開發人員團結一心在短短兩周內同步進行規劃、測試、修正與優化，挑戰以「全數位化」方式完成紓困案。

五月起，兆豐就已針對此案向三竹提出開發需求，但因政府政策不斷變更與信息不明確，三竹無法以常態瀑布流開發，階段性測試區分規劃。因此全案改採敏捷式專案開發，規劃、測試、修正與優化皆同步進行，配合政府滾動式調整，以求最快速完成專案。然而，因疫情嚴峻，三竹也啟動居家辦公模式，開發團隊人員於工作環境、工作慣性，與專案時程三方同時改變，也讓團隊產生巨大的壓力與拉扯，極度挑戰向心力與配合度。開發團隊表示，雖然面對多重難關，但感謝三竹資訊董事長 邱宏哲的信任與團隊主管的全力支持，讓團隊有勇氣不斷突破與前進，方能於短短兩周內完成這貌似不可能的任務。

三竹資訊APP事業群副總藍敏杰更強調本次與兆豐合作相當特別，因與疫情相關，希望團隊成員別直率的當成商業案處理，反該以「社會責任」角度思考，注重申請者權益，為其設想最舒適的線上申請動線；同時，也要求工程師不斷反覆測試，追求申辦網站順暢不卡頓，冀望提供最佳管道給申請者，不影響相關申請與資料提交時間，以致申請者增加焦慮與不安。

三竹同時也感謝兆豐給予機會，讓三竹團隊能參與專案，與兆豐一同提供最優質的管道與技術，將紓困貸款快速的遞交到申請者手中，減少申請者的心理負擔，並與社會共同面對新冠肺炎疫情。

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