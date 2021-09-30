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「1萬元家庭防疫補貼」6.3萬人還沒領　今天最後一天！

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲今日是孩童家庭防疫補貼請領最後一天。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳致平／台北報導

行政院推出1萬元「孩童家庭防疫補貼」！開放國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母、監護人或實際照顧者申領，自6月15日開始請領，直自今天（30日）截止，其中0至2歲多數嬰幼兒由衛福部直接發放。

根據教育部最新統計，到9月29日已有97.23%符合資格者透過各種管道完成申請、領取補貼，請領比率相當高，初估約6萬3千人未領。教育部提醒，若今日未完成申請者將自動取消請領資格，逾期不補發。

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▲寶寶,嬰兒（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲0到2歲孩童則是直接由衛福部撥入過去申請的育兒津貼或托育補助帳戶，不必再另行申請。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

行政院6月中推出每名孩童新台幣1萬元的家庭防疫補貼，以減輕家長負擔，此外也開放3種方式請領，第一是「上網領取」，可透過透過手機、平板、電腦等多種載具，上「行政院孩童家庭防疫補貼網」（網址：10000.gov.tw）登記領取。

第二是透過「實體ATM領取」，孩童的父母或監護人其中一人，可持全國373家金融機構任一提款卡，到中國信託銀行、台新銀行和國泰世華銀行設置的實體ATM領取現金。

第三則是於9月30日前到郵局辦領，必須攜帶只要攜帶孩童健保卡、身分證或戶口名簿，以及領取人身分證或居留證，即可臨櫃完成申領手續，領取現金1萬元；若是沒有孩童戶口名簿正本或身分證，則須寄檢具相關文件寄至教育部國教署申請，若民眾發現申領仍有問題，則可打電話到教育部的免費專線，會有專人協助。

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