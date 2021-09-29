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基隆48天+0大鬆綁　10月起國高中校外教學1條件恢復＋圖書館開放

▲基隆防疫有成！連續48天持續＋0 林右昌宣布多項鬆綁措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆連續48天持續「＋0」，林右昌宣布多項鬆綁措施。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌今（29日）公布本市各項鬆綁措施，強調台灣疫情趨緩，將依照中央流行疫情指揮中心評估做好準備，該開放會開放，但該守好還是要守好，本土疫情控制成果得來不易，可以鬆綁但不能放鬆防疫工作。

林右昌宣布本市自10月1日起多項鬆綁措施，包括關懷據點除肢體接觸活動外其餘恢復正常；娛樂漁船恢復正常運能；圖書館恢復正常開放但要全程佩戴口罩；文資點恢復團體預約參觀；里民活動中心室內人數原則以80人為上限，開放項目限制為無肢體接觸課程並禁止飲食及卡拉OK。

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林右昌表示，自10月1日起，完成疫苗施打14天之國高中可辦理校外教學；體育教學部分，開放游泳教學及學生參加海域活動，允許市內校際比賽但禁止非必要跨縣市競賽；校園場地依校園開放時間開放戶外空間。

另外，基隆嶼也自10月1日起恢復正常登島人數及載客運能，大武崙沙灘取消出入口封閉管制；包括外木山、大武崙及望海巷等第二類漁港開放垂釣區；表演場館恢復正常開放；開放街頭藝人展演；對於市場（夜市）攤商鼓勵，但不強制戴面罩，仍禁止民眾邊走邊吃。

林右昌指出，目前的疫苗施打情形，全市接種率為56.9%，75歲以上市民完成第1劑接種率為75.9%，65至74歲市民完成第1劑接種率為86%，50至64歲市民完成第1劑接種率為63.4%，30至49歲市民完成第1劑接種率為57.5%，18至29歲市民完成第1劑接種率為56.4%，12至17歲市民目前正在進行第一劑疫苗接種，截至9月27日上午10時的接種率為17.7%。

▲基隆防疫有成！連續48天持續＋0 林右昌宣布多項鬆綁措施。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆防疫連續48天持續＋0。（圖／基隆市政府提供）

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