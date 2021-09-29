暑假活動被疫情打亂！金車調查：近6成青少年在家追劇打電動

▲金車調查顯示，今年暑假受疫情影響，青少年大幅減少戶外活動，並將近6成從事追劇和玩電玩。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今年暑假國內疫情大爆發，打亂了許多人的暑期計畫，金車文教基金會透過問卷調查發現，暑假期間，近6成青少年最常從事的暑假休閒活動是追劇和玩遊戲，分別占了59.6% 及58.2%。

金車文教副總幹事陳建志指出，七月時，國內疫情仍為嚴峻，僅不到1成青少年參與戶外休閒活動，隨著疫情警戒從原先的三級降至二級，有近2成青少開始從事戶外休閒活動（16.8%），戶外休閒活動參與比例明顯上升，選擇宅上遊戲（55.5%）和看片追劇（53.3%）比例則下降。

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進一步分析發現，約7成青少年可以決定自己的暑假休閒活動，且年紀越大自己安排暑假生活的比例越高，分別為國小50.4%、國中74.6%、高中86.2%。

調查也發現，暑期夏令營是許多家長和青少年首選，但受疫情影響，許多活動被迫取消，各種新型態線上活動紛紛搶攻市場，但青少年和家長們買單嗎？調查指出，高達9成2青少年未參加「實體」或「線上」夏令營活動，沒參加的原因主要為疫情影響（70.0%）和對線上營隊沒興趣（37.7%）。

金車文教基金會曾清芸總幹事表示，放暑假是為了讓孩子有更多機會接觸學校外的人事物，從事有意義的休閒活動將有助於調劑身心和學習成長。今年礙於疫情緣故，無法安排多元活動，但仍不可您視培養青少年良好休開態度與觀念的重要，建議家長將自主決定權還給孩子同時，也能透過適時引導和討論，陪伴青少年共度充實的假期生活。

北市國高中童軍社團指導教師蔡景和表示，暑假因為疫情嚴峻，同學大部分時間都留在家中，使用電子產品時間大幅增加，需多留意眼睛保健，除了線上遊戲與追劇外，不妨將學習結合休閒娛樂，選擇有知識性的影片觀看，在學習與休閒之間取得平衡。

新北市新店高中學生陳翔凡說，暑假因為受疫情影響，沒辦法參加夏令營或是其他活動，和過去暑假相比，生活變得比較無聊、沒有重心。大同高中學生廖威竑表示，三級警戒期間，幾乎整天都在電腦前上課，不能像以前一様在校園活動，僅能線上觀看教學影片或下載APP做居家運動。

金車文教基金會進行調查，於2021年8月30日至9月15日間，針對全台小學高年級、國中及高中職學生進行問卷施測，總計回收7444份有效網路問卷。在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。

