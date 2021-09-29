四大超商「衣服送洗」潔衣家全包

圖．文／台灣大車隊提供

你多久洗一次衣服？是不是都累積到周末才一次洗！這件逃不過的家務事，現在有更方便的選擇，你不用動手洗、不用等、不用晾衣服還可以喝咖啡。

台灣大車隊集團旗下品牌「潔衣家」擴大服務結合7-ELEVEN超商，正式與全台四大超商合作，超過12,000家服務據點提供消費者24H便利洗衣服務，為慶祝舉辦「好洗月」活動，即日起至10月5日止到全台 7-ELEVEN門市送洗全品項7折，取衣後送你【CITY CAFÉ中杯熱拿鐵】乙杯。活動精彩到月底緊接著10月6日至10月30日止送洗衣物中包含洋裝或外套品項，整袋85折，取衣再送【CITY CAFÉ中杯熱拿鐵】乙杯。讓你輕鬆清空你的洗衣籃，24H超商送洗，簡訊通知再取衣，洗衣就是這麼簡單。

▲ 台灣大車隊集團旗下品牌「潔衣家」，正式與全台四大超商合作，超過12,000家服務據點提供消費者24H便利洗衣服務。（圖／台灣大車隊提供）

「衣物清潔」為生活很重要的一部分，每天面對生活不同的情景替換的衣物非常多，一回到家看見堆得滿滿的洗衣籃，怎麼洗！什麼時候洗！就是懶得洗！要洗就全丟洗衣機！生活大管家家事達人建議衣物要分類洗滌，而且有些消費者對於自身衣物清潔的需求非常重視，真的別再通通丟洗衣機，減少衣服壽命了。

▲ 台灣大車隊集團旗下品牌「潔衣家」擴大服務結合7-ELEVEN超商，舉辦「好洗月」活動到7-ELEVEN洗衣全品項七折再送咖啡。（圖／台灣大車隊提供）

洗衣如果嫌麻煩就找台灣大車隊集團旗下品牌「潔衣家」減輕消費者的洗衣負擔，潔衣家提供超商24H送洗服務，上班超商買早餐順便送洗衣物，收到簡訊通知下班再取衣，省時又便利。現在台灣大車隊集團旗下品牌「潔衣家」擴大服務與7-ELEVEN超商合作，潔衣家正式與全台四大超商合作，超過12,000家服務據點提供消費者24H便利洗衣服務，除了全台超商24H送洗服務之外，還有到府收送、企業制服、服務業布巾都有服務。超過2,000坪科技化的洗滌工廠，採用天然洗劑環保愛地球，政府認證合格洗程，提供洗滌履歷讓洗衣安心有保障。

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