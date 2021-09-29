搶警局對面檳榔攤...他推給未成年姪子「我只有把風」遭打臉

▲南投一對叔姪異想天開想靠搶劫發大財，卻對警局旁的檳榔攤下手，犯案當天就被火速逮到 。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／台中報導

南投一名陳姓男子夥同其未成年的姪子，意圖靠搶劫發大財，2人準備好西瓜刀和犯案衣物，原先鎖定銀樓和超商作為下手目標，卻因為往來人太多遲遲不敢下手，最後決定改搶警察局對面的檳榔攤，共搶得現金6000元和4包香菸，當天就被警方逮到，陳男事後還把責任全推給姪子，試圖脫身。一審，法官依法判陳男有期徒刑8年，陳男不服，上訴二審；台中高分院審理後，駁回上訴，維持原判。

去年11月，陳男與姪子2人為了搶劫做準備，先是由少年把風、陳男下手偷取路旁機車車牌，改懸掛在自己所騎乘的機車上，並準備好西瓜刀、安全帽等犯案工具，在市區尋找下手目標。叔姪2人原先以銀樓和超商為主要目標，認為銀樓、超商和提款機等「錢比較多」，因此不斷在附近徘迴，但礙於往來路人實在太多，遲遲不敢下手而作罷。最後在凌晨盯上南投縣警局對面，只有一名女店員的檳榔攤，由少年把風，陳男則持西瓜刀進去威脅店員，最後共搶得現金6000元和4包香菸。犯案當天，2人就被警方逮到。

庭審時，陳男坦承自己確實有參與強盜犯行，但強調自己「只有把風」，犯案過程全部都是由姪子下手行搶，將責任全數推給姪子，試圖脫身。法官勘驗監視器畫面並對應先前的證詞，陳男曾指出犯案當下他戴著黑色安全帽，手持西瓜刀，把刀拍在店員的椅背上高喊「我要搶劫」等語，事後卻反稱只是為了要袒護姪子，才稱是自己下手行搶，現在又稱「我要坦白真相」。

法官審酌證人證詞與勘驗監視器畫面後認為，下手行搶的人應是陳男無誤，犯案當下陳男高喊「我要搶劫」，事後也有動手翻動收銀抽屜的錢，並取走兩包菸，其犯罪事證明確，不採信其證詞。一審審酌其正值青年，卻不思循正當途徑賺取所需，夥同少年犯案，依法分別判其有期徒刑8月和7年8月，應執行有期徒刑8年，認為原審量刑無誤，駁回其上訴，維持原判。

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