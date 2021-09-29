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遭惡男戳雙眼痛毆恐失明　超商女店員慘況曝！鼻樑斷裂今開刀治療

記者陳崑福、林冠吟／高雄報導

屏東高樹鄉新南勢超商26日傳出一起駭人聽聞事件！26日上午9時許，一名楊姓男子走進超商消費，沒把口罩戴好，20多歲的潘姓女店員提醒他將口罩戴好，豈知男子突然抓狂，竟徒手強挖女店員的眼睛，害她視網膜剝落、鼻樑粉碎性骨折，還可能因此失明，而女店員也預計在29日進行開刀治療。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲屏東一名楊姓男子僅因不滿女店員提醒他要把口罩戴好，就進入櫃台強挖女店員眼睛 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

26日上午9時許，一名楊姓男子走進屏東高樹鄉新南勢超商消費，只因不滿20多歲的潘姓女店員提醒他要把口罩戴好，竟突然抓狂，衝進櫃台內猛打瘦弱的女店員，強挖女店員的眼睛，造成她傷勢嚴重，鼻樑粉碎性骨折、視網膜剝落更可能因此失明。

根據網友在臉書社團「爆料公社」上所公布三分鐘監視器畫面顯示，楊男全程壓制住女店員，更不斷往她臉上攻擊，整段惡行更持續約兩分半左右。直到轄內警方獲報衝到現場，以警棍壓制楊男，楊男卻仍不肯放手，最後被警方強制壓制，帶回調查。

▲里港警方超商抓人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方到場後楊男竟還不罷手，最後警方以警棍強制壓制，並夥同衛生局將楊男強制送醫 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方超商抓人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查後指出，楊男為衛生所列管身精神病患，目前已被強制送醫治療，由於其目前仍在院治療，無法製作筆錄，會待被害女店員完成筆錄後，再依法將楊男送辦。而楊男事後則向警方辯稱，是因為潘女的態度不好，覺得她看不起自己才會出手攻擊，但警方對他的說法仍存有懷疑。

▲里港警方將男帶回派出所，會同衛生單位強制送醫 。（圖／警方將記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警方將男帶回派出所，會同衛生單位強制送醫 。（圖／警方將記者陳崑福翻攝）

至於被害的潘姓女店員，被緊急送到醫院急救，傷勢不輕，其眼周出現大片瘀青，更還有血痕，其一眼視網膜剝離、一眼撕裂傷，因而有失明的危險；鼻子更被楊男揍到粉碎性骨折，預計將在29日開刀治療，目前仍在醫院休養中。

而PO出女店員被害遭遇的網友透露，楊男先前才因為在早餐店拿刀割別人的脖子，因此被關了幾個月，最近才剛出獄，沒想到才剛出獄沒多久就再次失控，讓當地民眾各個人心惶惶，原PO也怒批「他欺負的對象都是弱勢族群，沒有反抗能力」，同時也提到楊男已在27日被放回村裡，目前已有不少居民希望透過連署，讓楊男強制進入精神病院治療。

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