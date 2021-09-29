獨／挖眼男恐怖黑歷史曝！曾把狗活活咬死　村民驚逃：別惹到他

記者陳崑福／屏東報導

屏東高樹鄉楊姓男子於26日上午9時走入新南勢超商，潘姓女店員提醒他口罩戴好，不料他抓狂，竟徒手強挖女店員眼睛，造成她一眼視網膜剝落、傷勢嚴重，甚至可能一眼失明，警方獲報會同衛生單位將他強制醫；他的行為，讓警方及當地村民憶起他10多年前「咬死狗」的往事，餘悸猶存 。

▲楊男曾咬死狗，村民替他取「咬狗」綽號 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

警方了解，50歲楊姓男子，於10多年前不知原因發病，就被家人經常送往醫院治療，在醫院會按時服藥，但出院後就不吃藥，因此病情就發作。

6月30日早上，在村內一家早餐店遇到一名72歲的老婦，要她去工作，她還未回話，楊男莫明其妙拿菜刀攻擊她對方脖子，讓她嚇了大跳，隨後又出腳攻擊她，村民發現報警，警方獲報將他逮獲，會同衛生單位將他強制送醫治療，由於在醫院病情安定，於8月14日出院。

26日上午，他到超商只因女店員要他戴好口罩，他二話不說，立即走入櫃檯內暴打女店員，徒手強挖她眼睛，造成她一眼視網膜剝落、傷勢嚴重，甚至可能一眼失明，引起村起恐慌。

他這次暴走行為，讓村民回憶他10多年起前恐怖往事，村民表示，當年他在路上遇到一隻黑狗攻擊，咬住他小腿，他相當不滿，抓到狗隻暴打，最後竟然將狗活活咬死，村民後來就私下為他取了「咬狗耶」的綽號，餘悸猶存，相約「不要惹他」。

警方說，楊男的父母對他的行為也很頭痛，希望他持續在醫院治療。警方將持續與家屬保持聯繫，若楊嫌返家通知警方加強防範作為。呼籲轄區有類似暴力攻擊行為之精神病患，請主動與警方聯繫，警方提早加強防範作為。另警方製作筆錄後依法將楊男送辦，會建議檢察官對他採取預防性羈押，避免他再犯，威脅地方治安。