獨／大樓住宅成槍靶！「貫穿玻璃」姊妹花驚恐：誰在試槍

▲高雄市一棟大樓民宅成了槍靶，玻璃留有「彈孔」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一棟大樓遭到槍擊，玻璃出現槍擊痕跡，讓大樓當中一對姊妹花住戶相當驚恐，立刻報案。目前警方表示可能是「BB槍」，不過該棟住戶認為最近大樓距離也超過40公尺，能夠射程40米以上又能擊破玻璃，這款「BB槍」的子彈不排除是「鋼珠」，若是打在民眾身上，恐怕傷害不小。

高雄市一棟大樓的住戶27日發現自家的玻璃出現圓孔，疑似遭到槍擊，立刻向警方報案。警方接獲報案後，找來鑑識人員，他們向大樓住戶表示應該是「BB槍」造成，不過這樣的說法並沒有辦法讓住戶安心，並表示「高雄治安讓人憂心」。

▲高雄市一棟大樓民宅成了槍靶，玻璃留有「彈孔」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

住戶強調，如果警方說法是「BB槍」，那麼這款「改造手槍」威力也太強大了，因為被射擊的大樓位置，對面棟的距離超過40公尺，也就是說這把槍的射程得要超過40公尺，能夠射擊這麼遠的距離，還能擊破玻璃，這個槍枝的威力難以估算，若是打在民眾身上，傷害性恐怕不小。

遭射破窗戶的的住戶是一對姊妹花，交友背景非常單純，並沒有與人結怨，所以大樓其他住戶推論可能是「不知道哪來的白目在試槍」，現在居民們人心惶惶，就怕下一次成了被試槍的對象。

【更多新聞閱讀】

快訊／高雄22歲女自轟2槍亡！ 現場留13顆子彈、遺書

「車槍對決」連轟畫面曝！他油門一拜小巷倒車刷整排 勇警拚了

假鈔買毒惹禍！高雄男遭刺臀+棍棒痛毆慘死 3煞殺人罪起訴