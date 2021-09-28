留百字遺書與女友訣別「不能娶你了」！　高雄22歲女自轟2槍亡

▲林姓女子在住處開槍自戕，警方追查槍枝來源 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區27日下午4時許傳出槍響，一名22歲林姓女子在自家連開2槍自戕身亡；事後警方勘驗現場，尋獲2封遺書，分別留給家人及密友，此外，警方還發現，林女在輕生前留訊與女友道別，稱「不能娶你了！」今檢警初步相驗林女遺體，並依檢察官指示，將於30日複驗解剖查看有無藥物反應。

警方調查，當時林女胞姊與姊夫正在家中睡覺，但2人突然聽聞槍響，嚇得衝往妹妹房間查看，門一打開即赫見林女倒臥血泊中，2人嚇得連忙報警。警方調查，現場發現改造手槍一把、2顆擊發的子彈殼與13發子彈，研判林女應是持槍自戕，一槍打在左頸、另一槍則自左前胸貫穿後背，經送醫搶救後仍宣告不治。

警方勘驗現場，尋獲2封遺書，內容簡短僅約百字，一封給家人、另一封則留給親密的女性友人，遺書中除了表示抱歉外，也提及自己投資虛擬貨幣損失超過200萬，疑似因此想不開，才會選擇走上絕路。此外，在留給女性密友的遺書中，林女還遺憾地寫下「不能娶你了」。

今檢警進行初步相驗，除2處槍傷外，並外發現其他明顯異狀，後續也將依檢察官指示，於30日複驗解剖查看有無藥物反應；此外，林姓女子的槍枝究竟是從哪裡來的，成了警方追查的重點之一。

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