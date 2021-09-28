假鈔買毒惹禍！高雄男遭刺臀+棍棒痛毆慘死　3煞殺人罪起訴

▲高雄市一名男子慘死街頭，救護員當時對他進行急救仍然不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名陳姓男子拿假鈔買毒，跟藥頭約定在今年6月30日清晨4點多在三民區順昌街談判，雙方一言不合，對方3人拿刀狠刺2刀之後，還分別拿木棒毆打，造成陳姓男子死亡，經過相驗之後，陳男背部跟手臂有13處傷痕，下手相當殘忍，高雄地檢署檢察官依照殺人罪將3嫌提起公訴。

這起案件發生在今年6月30日清晨，陳姓男子先前拿假鈔買毒，跟一名張簡男子有毒品糾紛，所以雙方約定在三民區的家樂福鼎山店談判，張簡男子找來吳姓以及盧姓友人到場助威，陳男跟張簡之間談判不成，張簡跟另外2名朋友認為可以「人多欺負人少」，給他一點教訓。

吳姓男子先下車、拿折疊刀刺向陳姓男子的臀部2刀，陳男開始逃跑，吳男尾隨追上，盧姓男子從車上拿木棒也加入追打行列，最後張簡男子也下車拿木棍開始毆打，陳男倒地後又爬起來，3人又是一陣痛毆，然後離開，陳男被人發現後送醫不治。

經驗屍發現，陳男的致命傷是在臀部一刀，同時背部以及右上臂有13處棍棒傷，可見對方下手非常殘忍，不過警方一開始還不知道嫌疑人的身份，調閱監視器後發現，有一名男子騎機車載陳姓男子來到相約地點，所以透過車牌找到了蕭姓男子。

蕭姓男子一開始還否認，表示自己不知情，不過遭到員警痛罵：「你的兄弟已經死了，可以講道義，幫他討個公道」，蕭男才拿出證據，原來陳姓男子跟他分開之前，有把手機託付他，蕭男交出手機，警方透過手機內的資料確認嫌犯身份。

高雄地檢署檢察官在偵查時，3人都有坦承因爲拿假鈔想教訓對方，否認有殺人意圖，但檢方認為他們以分工方式持棍棒及折疊刀等凶器聯手刺殺、毆擊被害人，有不確定殺人故意，依殺人罪將3人起訴。

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