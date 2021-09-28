走後門「爽到12鍋」他5小時後還來　闆娘怒了

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名無業的李姓男子，日前見前鎮區一家美甲店的後門未關，竟溜進去偷竊2把雨傘跟12個鍋具後離去，經過約5小時後，他又再度跑回美甲店行竊，不料，卻遭到屋主撞見，他嚇得驚慌逃跑。警方獲報後前往攔截圍捕，終於在附近的一處公園發現李男行蹤，將他逮捕到案，偵訊後依竊盜罪嫌移送高雄地檢署。

▲李姓男子見美甲店後門未關進入行竊，得手後5小時，又再跑回去行竊時，遭屋主撞見嚇得落荒而逃。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲李姓男子見美甲店後門未關進入行竊，得手2把雨傘跟12個鍋具後離開。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方調查，60歲的李姓男子於23日中午12點左右，步行在前鎮區瑞隆路上的巷弄內，發現一家美甲店的後門未關，竟大剌剌進入行竊，得手2把雨傘及12個鍋具後離開。經過約5小時後，李男食髓知味，再度回到美甲店行竊時，剛好被40歲的阮氏屋主撞個正著，李男嚇得拔腿逃跑。

前鎮警分局瑞隆派出所巡邏員警後報後，立即趕至現場展開攔截圍捕，經過層層搜捕後，終於在附近的崗山仔公園內，發現李男蹤影隨即將他逮捕，並在附近的防火巷內起出失竊的鍋具，警方說，李男目前無業，因沒錢買鍋具煮食，便趁著四處無人隨機犯案，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

【更多新聞】

貨車掛註銷車牌+酒駕 運將猛求饒...警訓斥：出事家庭誰顧？

美籍師租單車驚見哀鳳 警免解鎖一招秒找失主