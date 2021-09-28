台東火車站室內空氣好　獲頒空氣品質自主管理優良級標章

▲台東火車站通過室內空氣品質檢驗，成為縣內首處取得優良級「室內空氣品質自主管理標章」的公共場所。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東火車站通過室內空氣品質檢驗，成為台東縣首處取得優良級「室內空氣品質自主管理標章」的公共場所。

台東縣環保局長郭建成27日代表縣長饒慶鈴前往頒贈及張貼，由台東站長楊舜安接受，郭局長感謝站內同仁推動自主管理，也謝謝往來旅客與接送民眾在空氣品質的維護。

▲台東縣環保局長郭建成（右）前往頒贈及張貼，由台東站長楊舜安接受。





縣長饒慶鈴表示，台東擁有全臺最好的戶外空氣品質，但大部份民眾一天待在室內的時間遠比在戶外多，因此，對於室內的空氣品質維護與檢驗，縣府團隊更重視，很高興發出了台東第一張室內空氣品質自主管理標章，而且首張就是優良級，真的十分不容易，面對大量的流動人數還能做到自主管理，日後民眾易於在公眾場所透過標章來辨別場所內的空氣品質是否無虞。



環保局指出，為避免室內空氣中的黴菌、PM10、二氧化碳等物質濃度過高，長期吸入易造成頭暈、注意力不集中，臺東縣目前已列管縣內18處大賣場、醫院、圖書館等公私場所的室內空氣品質，並積極推動公共場所自主管理。

室內空氣品質自主管理標章分為優良級及良好級二種，檢驗結果需優於標準才能取得優良級標章，符合標準者則核定為良好級標章。