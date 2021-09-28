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蘇花改開放大型重機通行　宜蘭警啟動科技執法加強宣導

▲▼蘇花改9/30中午起，將試辦開放大型重機通行，宜警啟動科技執法。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲蘇花改9/30中午起，將試辦開放大型重機通行，宜警啟動科技執法。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改9/30中午起，將試辦開放大型重機通行，宜警啟動科技執法，並提醒大型重機友，行駛蘇花改請遵守行車速限，進入隧道時應開啟大燈，並與前車保持50公尺行車安全距離，禁止行駛路肩、超車及同車道併駛等危險行為。

宜縣警局表示，9/30（星期四）中午12時起，蘇花改試辦開放大型重型機車通行，為期6個月，開放通行路段包含蘇澳至東澳段、南澳至和平段及和中至和仁段。公路總局已於東澳、觀音及谷風隧道內設置多處科技執法設備，將於開放首日即同步啟用，自動偵測行駛路肩、沿車道邊線行駛及超車等行為。

另縣警察局現行科技執法設備偵測超速及非允許通行車輛誤闖部分仍持續執法，警察局配合開放首日規劃於蘇澳端、東澳端及南澳端加強宣導大型重機隧道內行駛規定，並加強管制普通重機違規行駛，另派遣大型重機於隧道內加強巡邏，觀測、取締大型重機駕駛行為，籲請重機友遵守行車管制規定，以免違規受罰

▲▼蘇花改9/30中午起，將試辦開放大型重機通行，宜警啟動科技執法。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇花改9/30中午起，將試辦開放大型重機通行，宜警啟動科技執法。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警察局說，自2020年1月6日蘇花改全線通車至2021年8月止，計舉發機車誤闖蘇花改5,495件（普重機2,597件、大型重機2,898件）。如車輛誤闖或違規行駛路肩，將分別依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款及第3款規定舉發，處新台幣900元以上1,800元以下罰鍰。

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