高鐵延伸4站址爭議不休！宜蘭站雙鐵共構難　交長：建物將高達9層樓

▲交通部長王國材說明高鐵延伸至宜蘭站址考量。（圖／記者許維寧攝）

記者許維寧／台北報導

台灣高鐵盼延伸至宜蘭，但四個選址爭議不休。立法院今（9/27） 舉行交通委員會，交通部長王國材會前接受媒體聯訪時表示，9月25日已赴宜蘭和當地鄉親召開座談會，承諾將凝聚共識再選定站址。王國材說，今年宜蘭至羅東鐵路高架工程動工，若要在宜蘭站以高架方式將高鐵、台鐵共站，加上穿堂層站體可能高達9層樓。交通部目前抱持公開、透明的態度，希望宜蘭鄉親、交通部均能審慎思考。

交通部於本月25日赴宜蘭召開高鐵宜蘭站說明會，為蒐集高鐵延伸宜蘭端站址意見並與鄉親充分溝通。說明會上也揭露四個選址成本評估，其中四城方案成本最低、新闢聯外道路容易，但運量最低，宜蘭站方案因位在既有發展區，評估運量最高，但站體配合高鐵軌道配置月台需往北移225公尺；縣政中心方案則是成本較高，周邊的土地價值高，特定區開發效益也高；羅東方案有完善的轉運接駁，但成本也最高，還有建物拆遷困難與聯外交通寬度不足問題。

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王國材今接受媒體聯訪時表示，今年宜蘭－羅東鐵路高架工程動工，若高鐵要落腳宜蘭，預計會在目前現有的高架鐵路上再加上穿堂層和高鐵站，屆時建物可能達9層樓之高，鄰近建物也可能需面臨69棟拆遷，目前宜蘭站面臨上述兩個問題，已經充分於公聽會上揭露，希望彼此都能再思考，也看工程上是否能克服。

另外，交通部雖赴宜蘭召開座談會，卻爆出會議之前未將資料傳給縣長林姿妙。王國材則表示，之前已經跟宜蘭縣長打過電話，9成資料宜蘭縣政府均知道。至於座談會當天，交通部遭當地民代砲轟不高鐵站選址是「撕裂宜蘭鄉親」，王國材則說，不是撕裂，而是揭露選址的利弊，持公開、透明的態度，希望宜蘭鄉親和交通部均能審慎思考。

另外，近期因應振興五倍券上路，各部會也推出相關加碼券。交通部國旅券炙手可熱，登記人數已衝破9百萬，但中籤率僅有13.3%。外界希望國旅券可加碼。王國材也回應，國旅券目前仍以配合五倍券為主，是否加碼會視整體效果再考量。