一部落一步道樂遊原鄉　野趣大同5部落10條遊程曝光

▲野趣大同5部落10條遊程登場，遊客可感受不同的部落山徑魅力。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府經過3年的培育輔導，「野趣大同—110年觀光遊程發表會」27日登場，活動集結大同鄉5個部落、10條遊程及成立營運平台團隊，並推出全新行銷影片、部落舞蹈表演、遊程成果攤位展示及美食創新發表等，展現2021生態旅遊行程及野趣大同品牌形象設計成果，也邀請旅行社及旅遊平台業者現場簽約媒合。

宜蘭縣長林姿妙表示，縣府自2019年起向原民會爭取補助大同鄉生態旅遊產業聚落3年推動計畫，2019年先以英士部落與樂水部落為推動重點，2020年加入寒溪和松羅部落，今（2021）年則以崙埤部落為主打，透過軟硬體形象改造，將早期開鑿的警備道、昔日泰雅族的獵徑、舊時運材道路及居民共同生活小徑等導入部落協力共創，打造成為今日各具特色的泰雅體驗山徑步道。

縣府希望透過輔導建立野趣大同的品牌，也塑造出每個部落的視覺意象，讓遊客產生記憶點，藉由不同的山徑體驗及產業活動，讓前來大同鄉的旅人，停下腳步，放下瑣碎的思緒，呼吸森林與泥土的芬芳，穿上泰雅族服體驗一日族人，聆聽百年遷徙的生活故事，探索大自然的山林奧妙，品嘗傳統採集野菜風味，將部落的美好分享出去。除了吸引遊客，也能讓青年留在部落生活和工作。

27日發布會共推出10條遊程，大同鄉樂水部落「野食樂水泰雅食農小旅行」、「泰雅百年遷徙故事實境野食趣」、「泰雅獵人山林野趣森體驗」、英士部落「英士橫岐漾古道新體驗森呼吸」、「獵人帶路芃芃野溪溫泉療癒之旅」、寒溪部落「飛宿寒溪雨滴的故鄉浪漫山旅」、「野營寒溪獵人的山間野炊」與松羅部落「野徑松羅‧泰雅雨林奧秘探索」、崙埤部落「野遊崙埤紅土部落小旅行」、「九寮溪一日獵人體驗」等。

另，為了響應低碳旅遊，目前各部落均有客運及大眾運輸工具可抵達，此計畫也媒合了台灣觀巴-宜蘭業者聯合多家旅行社推出6人成行的套裝遊程，並將在10月4日-8日舉辦「野趣大同-泰雅山徑生活節」推出兩人成行一人免費的限量推廣活動，希望可以更便利遊客到部落小旅行，感受不同的部落山徑魅力。

未來宜縣府也會更積極與中央部會合作、引進民間地方創生能量持續推動原住民地區觀光，媒合更多旅行平台推廣，在疫情新生活的時代，打造出高品質的部落旅遊品牌，讓野趣大同擴大行銷建立市場知名度。

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