200萌寵齊聚2021年宜蘭寵物嘉年華　營造友善動物城市

▲都是可愛毛小孩！200萌寵齊聚2021年宜蘭寵物嘉年華。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣府與宜蘭縣寵物商業同業公會及社團法人台灣畜犬協會合作舉辦之「2021年宜蘭寵物嘉年華」活動，26日於中興文創園區舉行，現場準備免費狂犬病預防注射及寵物晶片植入，讓縣民可以朋友帶家中寵物到場施打外，也進行寵物登記、絕育及狂犬病預防注射等動物保護生命教育防疫宣導，提升飼主責任觀念。

「2021年宜蘭寵物嘉年華」活動中齊聚了近200隻超過50個犬種，分組進行體態及步容的競賽，活動結束前由將由各分組中選出一隻成為當日的超級冠軍犬，此外，現場也展出各式專屬毛小孩的美容、食物、保健、零食及外出用品等展出，家中有寵物的主人或是未來想找寵物作伴的民眾，是非常適合參與這項活動。

宜蘭縣長林姿妙表示，在新冠肺炎疫情期間，民眾宅在家裡的時間變多，或是因為防疫因素減少了很多人與人接觸的機會，此時投身成為毛小孩家長的人增加了不少，也順帶提升了各項的寵物相關的商機，目前宜縣合法的特定寵物業商家計有65家，縣府每年都會定期稽查輔導，提醒民眾應前往有領有合法許可證的商家採購用品，而縣府持續推動落實動物保護政策，減少流浪動物產生，與縣民朋友共同打造宜蘭成為動物友善城市。

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