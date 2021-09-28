大陸本土+13「黑龍江占11例」　陸製鼻噴疫苗「接種1天後起效」

▲鼻噴市疫苗將問世。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

福建疫情趨緩，大陸衛健委28日通報，27日新增本土病例13例（黑龍江11例，均在哈爾濱市；福建2例，均在廈門市）。此外，廈門大學公共衛生學院院長夏寧邵介紹了大陸國產鼻噴流感病毒載體新冠疫苗研發進展，他表示，該鼻噴流感病毒載體新冠肺炎疫苗單劑接種後，24小時即可起效，能滿足快速應急需求。

27日新增境外輸入病例18例（雲南11例，廣東3例，江蘇2例，天津1例，湖南1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（天津1例，湖南1例，雲南1例）。新增無症狀感染者7例（均為境外輸入）。

此外，鼻噴流感病毒載體新冠疫苗是大陸新冠疫苗研發的五條技術路線之一。9月26日，在2021中關村論壇上，廈門大學公共衛生學院院長夏寧邵介紹了國產鼻噴流感病毒載體新冠疫苗研發進展。

夏寧邵表示，其團隊研發的鼻噴流感病毒載體新冠疫苗已經進行了一二期臨床和拓展臨床試驗，顯示出良好的安全性，一期63例、二期724例受試者均未發生與疫苗相關的嚴重不良反應。同時，受試者的外周血可檢出細胞免疫應答且持續至少6個月。

他指出，數據顯示，該疫苗單劑接種後24小時即可起效，能滿足快速應急需求，在突發大量病例出現，密接、次密接無法快速甄別管控時，可快速增強免疫屏障，提升國家點狀突發疫情快速控制能力，也可以為大型會議或運動會提供有力保障。此外，在感染後24小時接種仍具有保護效果，如果在緊急條件下為密接、次密接人員接種，可保護其中的新增感染者免於重症或死亡。