蘋果、特斯拉關鍵供應商「生產線停擺」 陸大範圍限電衝擊電子業

▲蘋果公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸因為煤炭與天然氣價格高漲、政府努力減排、能源需求增溫的影響，包括江蘇、浙江、廣東、遼寧等地相繼傳出缺電，當局決定勒令多家企業停工數天，包括許多蘋果（Apple Inc.）、特斯拉（Tesla Inc.）關鍵供應商都被迫暫停生產線，讓 iPhone等電子產品在需求旺季面臨了全新供應鏈挑戰。

據日經亞洲評論報導，鴻海關係企業乙盛精密工業，以及蘋果和特斯拉的一家重要構件供應商26日表示，江蘇昆山廠從周日（26）到周五（1日）暫時停產，配合該市停供工業用電的政策。乙盛也公告，「停工期間暫以庫存維持營運，預計假日或連假安排生產以滿足客戶出貨需求。」

報導引述消息人士稱，截至26日為止，鴻海位於深圳龍華、觀瀾、太原及鄭州的廠房尚未受到限電影響。不過，幾家供應英特爾（Intel Corp.）、輝達（Nvidia Corp.）、高通（Qualcomm Inc.）的關鍵IC封裝測試商已接獲命令，須將位於江蘇省的生產線停工數天。

蘋果的印刷電路板供應商欣興電子說，因大蘇州地區26日中午至月底停供工業用電，蘇州和昆山的子公司配合停工，會協調其他廠區生產，滿足客戶出貨需求。iPhone的聲學元件供應商康而富控股在蘇州設有廠房，也公告停工5日至周30日中午，將調用庫存以支援客戶需求。

此外，和碩在昆山和蘇州都有廠，目前照常營運，但準備好了發電機，以備收到官方的進一步通知。恩智浦、英飛凌和日月光的半導體封裝材料供應商長華科技也公告，26日晚間到月底停工。