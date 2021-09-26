大陸加碼限電「鋼鐵等行業被迫停產」　廣東啟動企業「開三停四」

▲大陸史無前例大限電。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多地近期紛紛下發「能耗雙控」（指同時控制能源消耗總量和強度）的政策文件，各類高耗能、高汙染的行業紛紛被迫停工，江蘇、雲南、浙江等地已傳出有大批上市公司公告因限電被迫停產。廣東省發改委昨（25）日發文證實，全省各市已啟動「有序用電」預案，啟動部分企業採取「開三停四」，或「開二停五」的錯峰用電。

廣東發改委在微信公眾號發文指出，廣東是自9月上旬以來，在副熱帶高壓、「康森」、「燦都」雙颱風影響下，持續高溫乾旱，用電需求不斷攀升，又遇「金九銀十」訂單高峰期，偏偏能源供應吃緊、燃料價格攀升且機組長期頂峰發電設備存在缺陷等因素影響，致使電力供應緊張。廣東發改委強調，為應付電力供給，目前正在協調其他地區電力支應，以增加供電。

事實上，大陸今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量。據《第一財經》報導，今年以來，大陸對「能耗雙控」的考核就一直比較嚴格，考核結果將會作為當地官員工作考評的依據。

大陸國家發展改革委8月也公布，今年上半年，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陜西、江蘇等9個省（區）能耗強度不降反升，被列為紅色的一級預警；在能源消費總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、雲南、江蘇、湖北8個省（區）也被列為紅色的一級預警。

報導指出，上述地區的政府近期都在陸續加碼「能耗雙控」的監管工作與督查。例如，江蘇「能耗雙控」衝擊重點用能行業，鋼鐵行業受到的影響首當其衝，目前已開始力度空前的停產限產。

據《財新網》報導，江蘇連雲港一家鋼廠表示，該公司9月11日至9月30日全面停產，所有高爐和整體工序都已關停。這家鋼廠負責人說，「我做鋼鐵行業20年，從來沒有限產將近一個月，過去只有在天熱時的用電高峰期會限產幾個小時或半天。」該負責人表示，停產對企業造成的損失難以統計，除了產量減少還有員工工資、高爐重啟等成本，而且10月可能還會繼續停產。

據《財新網》指出，除鋼鐵企業外，江蘇的化工、水泥、冶金等相關企業也受到限產停產影響。浙江雖不在前述紅色一級預警名單，但近期同樣傳出有大量紡織印染、化纖等高耗能企業被緊急要求停產至本月底，浙江鋼鐵企業的限產也已明顯趨嚴。