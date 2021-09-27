批陳柏惟「文盲+草包」　「桃園阿彬哥」挨告結果出爐

▲立委陳柏惟不滿遭批草包、文盲，控告臉書粉專「桃園阿彬哥」妨害名譽，結果不起訴。（資料照／記者李毓康攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣激進立委陳柏惟罷免案即將在10月登場，兩方陣營角力不斷，其中臉書粉專「桃園阿彬哥」在去年3月，分別在臉書和Youtube公開指陳是「文盲」、「草包」，陳對此提告妨害名譽，但台北地檢署認為，桃園阿彬哥本尊游智彬主要是針對陳曾赴大陸工作等新聞議題發表看法，陳身為立委，對公眾事務的評論應有更大容忍，27日處分不起訴。

游智彬在2020年3月初，在「桃園阿彬哥」臉書粉專po了1張陳柏惟在立院質詢照片，寫道「台灣國會新風華 全民納稅養草包 3Q是立法院新文盲立委 恭喜全民喜得新戲子」，幾天後，又上傳一段近9分鐘的「台灣新草包『陳柏惟』」到Youtube，不斷批陳是「立法院新文盲」、「草包」。

▲游智彬在Youtube頻道上批判立委陳柏惟。（圖／翻攝桃園阿彬哥）

陳柏惟認為這些字眼已經涉及誹謗等妨害名譽，憤而提告後調解不承，檢察官調查認為，游智彬在youtube的影片內容，都有舉出當時陳柏惟在陸配健保案發言，以及陳過去曾赴陸工作等新聞報導，屬於可受公評之事，雖然游使用的字眼尖銳，會讓人感覺不舒服，但都是在評論可受公評之事，陳身為立委，對相關評論應有更大容忍，因此處分不起訴游智彬。

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