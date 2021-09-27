蔣揚慈善基金會捐贈脊髓損傷者愛心護理包　黃偉哲頒贈感謝狀

▲台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，捐贈脊髓損傷朋友愛心護理包，27日於台南市政府辦理捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導



台南市噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會，原本要舉辦弱勢圍爐活動因疫情停辦，特別將部分活動經費轉為捐贈脊髓損傷朋友愛心護理包，27日於台南市政府辦理捐贈儀式。

台南市長黃偉哲在社會局長陳榮枝、台南市脊髓損傷者協會理事長陳宥蓉、台南市南瀛脊髓損傷關懷協會理事長高富強陪同下，頒贈感謝狀予噶瑪噶居蔣揚慈善基金會，感謝基金會用實際行動支持社會局協助轄內脊髓損傷者。



台南市長黃偉哲表示，台南市中度以上肢體障礙者約有15412人，其中脊髓損傷者有730人，脊髓損傷可能造成癱瘓，或導致自主神經失調，除需面對漫長醫療及復健路，還增加護理用品支出負擔等問題，是更需要協助的弱勢族群，很感謝蔣揚慈善基金會自創立以來，堅持創辦人洛本天津仁波切「關懷弱勢不能等待」的理念，積極從事濟貧扶弱的公益活動。





黃偉哲指出，南市府團隊一向非常重視身心障礙者各方面的服務措施，長期致力於營造有愛無礙友善環境，社會局辦理如復康巴士接送、居家服務、送餐服務、自立生活支持服務、設體適能中心，以及輔具多項社會福利等，都是希望能滿足身心障礙朋友多面向福利服務需求，這次結合蔣揚基金會為脊損者提供護理包，為身障朋友減輕護理用品支出。



噶瑪噶居蔣揚基金會董事長譚守馨表示，這次的捐贈源自脊髓損傷朋友的反應及社會局長陳榮枝的促成，是三方共同成就的善事，透過量身打造的物資包協助脊髓損傷朋友降低日常生活必要開銷，更期待能邀請社會各界善心人士一起做公益，將正向溫暖的能量傳遞社會各個角落。





社會局長陳榮枝說明，脊髓損傷者愛心護理包內容物包括尿布、殺菌水溶液、導尿管、無菌紗布、酒精、紗布、濕紙巾、生理食鹽水及營養品等，由該局事先調查脊髓損傷者所需的護理用品再個別化備製，初步規劃每月捐贈100份，持續4個月以上，並透過台南市脊髓損傷者協會、台南市南瀛脊髓損傷關懷協會、身障個管中心之需求評估人員轉贈有需求的民眾。未來社會局也將定期檢視內容物的適用性，適時調整以減輕這些傷者的經濟負擔。