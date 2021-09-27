黃偉哲與東京帕運選手相見歡　肯定精彩奮戰為市民帶來感動

▲2020東京帕運選手方振宇及程銘志，分別獲得羽球SU5級第4名及桌球TT5級第5名的佳績，方振宇與程銘志前往市府感謝黃偉哲市長。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2020東京帕運選手方振宇及程銘志，分別獲得羽球SU5級第4名及桌球TT5級第5名的佳績，台南市長黃偉哲除在賽前透過視訊為2位選手加油打氣，選手回國後第一時間更寄送台南伴手禮以一解鄉愁，方振宇與程銘志27日前往市府，感謝黃偉哲市長對運動選手的關心。

黃偉哲今天接見時肯定並感謝二位選手的努力與教練的用心，期許優秀選手再接再厲，往自己的目標邁進，為國爭光。





黃偉哲表示，此次10位帕運國手中，就有2位來自台南，選手獲獎、為國爭光，全體市民皆與有榮焉，不過所謂「台上一分鐘，台下十年功」，南市府同樣重視選手平常的訓練，除持續向中央反映，希望提供選手更好、更優的訓練條件之外，不論是在教練、訓練或是沿途的食宿部分，市府也都全力配合，給予協助。



黃偉哲提到，南市府將積極發掘台南市卓越、有潛力的體育選手，及早訓練，幫助選手們於賽事期間保持在最佳狀態，「機會留給有準備的人」，南市府會配合選手的準備程序，提前部署，盼選手們在明年2022亞帕運及3年後的巴黎帕運中有更傑出的表現。



程銘志與方振宇現場也分享參與帕運的心路歷程，程銘志首先感謝黃偉哲市長百忙之中的接見，希望透過此次國人高度關注帕運，讓台灣的身障運動愈來愈好；方振宇則很開心代表台灣及台南為國爭光，他謝謝南市府及各界的照顧與支持，接下來將收拾好心情，努力為下一次比賽做準備。

教育局長鄭新輝表示，程銘志於車禍意外後重拾球拍，經過長時間訓練後獲得帕運選手資格，繼上屆里約帕運，這已是他第二次參加帕運。方振宇則是在國中時期因優異的運動表現，被引薦至新豐高中接受正規的訓練，為了參加本次帕運，他四處征戰累積積分，以外卡獲得參賽資格，且雖是第一次參加帕運，但卻展現高超球技，2位選手的精彩表現是有目共睹。





台南市體育處表示，程銘志與方振宇於2014年開始代表台南市參加全國身心障礙國民運動會，二位更是比賽的常勝軍，程銘志於2020年全障運桌球獲TT5級單打3連霸，方振宇獲羽球SU5級單打、田徑T46級400公尺及F46級跳遠3連霸，相信經過這次東京帕運的比賽，2位選手獲得許多寶貴的比賽經驗，對於日後的比賽將更有信心，也請大家繼續為程銘志與方振宇加油。



今日程銘志的教練林佳蓉、方振宇的教練紀世清，台南市體育總會理事長吳志祥、台南市體育總會身心障礙運動委員會主委蔡有仁、台南市議員蔡筱薇皆親自與會，給予祝賀並共同關心台南市運動的未來發展。