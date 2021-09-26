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台南兒藝節藝起SHOW好戲上場　黃偉哲邀市民相揪看戲

▲台南市教育局長鄭新輝26日代表市長黃偉哲至台江文化中心與大小朋友一起迎接2021台南兒藝節「藝起SHOW」熱鬧展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝26日代表市長黃偉哲至台江文化中心與大小朋友一起迎接2021台南兒藝節「藝起SHOW」熱鬧展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市去年首度辦理兒童藝術教育節，以「藝起玩、藝起賞、藝起學、藝起武、藝起SHOW」五藝規劃獲得好評，教育局長鄭新輝26日代表市長黃偉哲至台江文化中心與大小朋友一起迎接2021台南兒藝節「藝起SHOW」熱鬧展開。

活動由子龍國小的小龍劇團帶來精彩舞台劇-幸福日記簿，並邀請市民朋友於10月17日至鹽水永成戲院欣賞後壁國中及新興國中的優質演出，為孩子的傑出藝術表現大聲喝采。

▲台南市教育局長鄭新輝26日代表市長黃偉哲至台江文化中心與大小朋友一起迎接2021台南兒藝節「藝起SHOW」熱鬧展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今年兒童藝術節邁入第二屆，提供多元機會讓孩子的藝術潛能有展現的舞台，台南市學子在老師的指導下，對於藝術都有相當優異的表現，也感謝家長的全力支持，讓孩子傑出的藝術展演躍上全國甚至全世界的舞台。

▲台南市教育局長鄭新輝26日代表市長黃偉哲至台江文化中心與大小朋友一起迎接2021台南兒藝節「藝起SHOW」熱鬧展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，培養學生創思美學力是兒藝節推動的核心精神，今年邁入第二屆的兒藝節著重展現學生學習歷程及跨域核心素養，目前已陸續完成「藝起賞：Art ∞ Audio兒童跨域藝術創作邀請展、Camera!精彩一瞬間-兒童藝術教育學習歷程攝影圖文徵件」、「藝起學：兒童藝術教育論壇暨課程工作坊、兒童藝術教育線上親子夏令營13場」，皆獲得熱烈迴響。


「藝起SHOW」活動是由台南市學生創意戲劇優秀團隊擔綱演出，將藝術結合生活體驗，邀請市民朋友相揪來看戲，共辦理溪南及溪北各1場次，首場於今日在台江文化中心登場，由佳里區子龍國小的小龍劇團演出舞台劇-幸福日記簿，展現偏鄉老師在學校、社區帶領學生試圖改善學習環境與氛圍時，面臨許多現實困境與教養問題，改善的過程充滿歡笑與淚水。市議員沈震東也到場支持欣賞演出。

▲台南市教育局長鄭新輝26日代表市長黃偉哲至台江文化中心與大小朋友一起迎接2021台南兒藝節「藝起SHOW」熱鬧展開。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另溪北場將於10月17日在鹽水區永成戲院登場，由後壁國中及新興國中擔綱演出，黃偉哲歡迎大家到場支持孩子的藝術展演，共度歡樂時光。

此外，因應疫情，原定7月辦理的「藝起玩：藝術體驗闖關活動」、「藝起賞：創意裝置藝術師生聯展」及「藝起武：學校表演藝術團隊展演」，改採線上方式進行。

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