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心臟內科權威醫師李聰明教授開業　黃偉哲親臨剪彩祝賀

▲心臟內科權威李聰明醫師，決心將自己累積30多年的臨床經驗，擴大服務大台南地區基層平民，「李聰明內科診所」正式開業，台南市長黃偉哲等人剪彩祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲心臟內科權威李聰明醫師，決心將自己累積30多年的臨床經驗，擴大服務大台南地區基層平民，「李聰明內科診所」正式開業，台南市長黃偉哲等人剪彩祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有逾2萬名定期看診病患、長期在醫學中心行醫的心臟內科權威李聰明醫師，決心將自己累積30多年的臨床經驗，擴大服務大台南地區基層平民，「李聰明內科診所」正式在台南市安南區長和路一段，台灣歷史博物館對面開業，26日上午舉行開幕典禮，台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、副議長林炳利、立委陳亭妃等人均到場剪彩祝賀。

台灣地區民眾生活方式日趨靜態，加上西化的飲食模式與人口的老化，罹患心血管疾病的機會大幅增加，國人十大死因排行榜中，心血管疾病位居第2，尤其急性心肌梗塞，國內心臟內科權威醫師李聰明教授，用「九死一生」來形容此症狀的可怕，突然發作，大約10人只有1人能被救回生命，不少知名的顯貴達人因此提早結束生命。

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李聰明醫師迄今，已發表超過110篇的國際論文，著重於急性心肌梗塞對日後心臟再塑型之影響及如何預防心衰竭和心律不整之發生；前台南市立安南醫院副院長李聰明醫師，從事臨床看診超過30年，天天與三高為伍，台大醫學系畢業後，即在台大醫院接受完整的內科訓練和心臟內科專科訓練，之後升任心臟內科主治醫師，是前總統李登輝醫療小組團隊成員，當年台灣為了引進心導管技術，他拿到公費被台大外派到美國加州大學舊金山醫學中心（UCSF）接受更完整的心臟內科研究。

高中就讀台南一中的李聰明，2003年決定回到故鄉台南服務，先到永康奇美醫院當心臟內科主治醫師，後因為安南醫院設立，轉到安南醫院迄今，任心血管中心副院長。

李聰明醫師所經歷的臨床病例和心導管手術，不勝枚舉，被他看過心臟的病人有數萬人，病患遍及全台和離島，很多患者早在他的台大醫院門診至今看診至今。

▲心臟內科權威李聰明醫師，決心將自己累積30多年的臨床經驗，擴大服務大台南地區基層平民，「李聰明內科診所」正式開業，台南市長黃偉哲等人剪彩祝賀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李聰明說，心臟內科門診，太過或不及，都會造成病人的困擾，例如來其門診求診的病患，很多都是在疾病初期或醫師經驗不足未能早期診斷，但也不乏因過度診斷而造成病人惶恐不安；曾有年輕的男性病人，因為常常覺得心悸、胸痛，有時嚴重到胸部像石頭壓著無法呼吸，需要掛急診卻未被檢查出來；過度的診斷，則是經常把病患誤認為得了嚴重的狹心症，但經他仔細檢查，才發現只是心臟瓣膜的小問題。

李醫師不僅在臨床看診上有非常豐富的經驗，在研究上也相當輝煌，2009年李醫師即為教育部部定教授，研究迄今發表超過110篇的國際論文，著重於急性心肌梗塞對日後心臟再塑型之影響及如何預防心衰竭和心律不整之發生。近年來更專精於幹細胞在心肌梗塞之後病人的幫助，此方面的研究已獲得兩個專利權，可謂是學術理論紮實、臨床經驗豐富的醫師。

李聰明表示，為落實對病人的方便性、可近性及全面性的考量，他才決定在今年9月離開熟悉的醫院體系，並在台灣歷史博物館正對面開設李聰明心臟內科診所；他認為，世上沒有白走的路、白讀的書，或是白費的工，以他過去的臨床和研究對於病人絕對有相當的幫助，更能提供早期診斷與適當治療。

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