日本山形少棒隊邀金城國中打棒球　黃偉哲：台日友誼紮根下一代

▲日本山形市捎來少棒隊的練習影片及手寫卡片，表示「很想快一點和台南隊比賽」、「新冠結束時，歡迎大家來山形」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台日交流不停歇，8月間台南市金城國中棒球隊，贈送了手寫卡片及台南美景給日本山形市，表達感謝日本致贈疫苗及希望繼續交流的心意，9月中旬日本山形市捎來少棒隊的練習影片及手寫卡片，表示「很想快一點和台南隊比賽」、「新冠結束時，歡迎大家來山形」。

台南市長黃偉哲表示，山形市一直積極與台南交流，雙方2017年締約以來互動頻繁，山形市長佐藤孝弘也曾親率市民團來訪。即使在新冠疫情的衝擊下，兩市仍有默契地發展新的交流模式，7月時日本山形市才剛在街邊市集設置台南專屬攤位，攤位上販售的台南芒果、鳳梨酥等物產廣受山形市民好評。

黃偉哲樂見台南民間及學校積極參與國際交流，認為台日友誼應該傳承給下一代。台南市與山形市積極推動小朋友的棒球交流，2018年金城國中棒球隊赴山形交流，在當地受到盛情款待；山形市少棒隊曾兩度由官方率團來與台南球隊切磋，也是由金城國中接待，雙方友情甚篤。

日本山形市為本屆東京帕運台灣的接待城市之一，為替台灣選手加油，當時特地拍攝影片並在街頭張貼台灣帕運柔道選手李凱琳的大型海報，這次山形市也送來奧運扇子等，要作為給金城國中棒球隊的小禮物。相信就像影片最後所說的：「我們仰望的天空相互連結，我們相連結的心及這份友誼也會由孩子們繼續傳遞下去」。