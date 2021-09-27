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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中支持者群組改名挺柯　柯文哲：搞不清楚！網路世界撲朔迷離

記者袁茵／台北報導

國民黨主席選舉25日結束，由前主席朱立倫當選，不過卻有人發現，孫文學校總校長張亞中的某個支持者LINE群組，在選舉結束後改名為「台灣的選擇柯文哲」。對此，台北市長柯文哲表示，網路世界撲朔迷離，常常不知道對方是否為反串。

台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，針對張亞中於此次黨主席選舉落敗後，某個擁有百人在裡面的張亞中支持者LINE群組，突然更名變成「台灣的選擇柯文哲」，柯文哲認為，網路世界本來就撲朔迷離，特別是之前發生林瑋豐案例，明明是民進黨黨工的丈夫，卻在PTT搞反串、認知作戰，現階段在網路世界中，常常不曉得對方是否為反串，「搞不清楚。」

柯文哲說，每個人在不同族群中都有支持度，只是高低而已，勝負本來就不是百分之百，只是看哪個高、哪個低，但現在拿一個特殊案例來看，如果不去做統計的話，這些討論都沒意義，「拿特例來討論是沒有意義的。」

被問到是否認為張亞中粉絲會支持自己？柯文哲回應，張亞中的支持者中，假如100個裡面有1、2位支持柯文哲，「這會不會？一定有的嘛！」只是要做統計分析，看支持者裡面有多少％是支持柯文哲，不要單指其中一個個案，不論是做醫學或政治，都要有統計概念。

另有媒體提問，怎麼看國民黨主席選戰殺到刀刀見骨，是否會爆發分裂潮？柯文哲認為，選舉競爭比較激烈，不一定要用「刀刀見骨」這個名詞，選舉沒有競爭才奇怪，不用說比較激烈的競爭就是刀刀見骨，「看不到的才可怕。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）

▲▼0909台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤、副市長黃珊珊參加防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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