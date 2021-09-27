北市放寬餐廳內用！柯文哲：若認識身旁的人　「不一定要梅花座、隔板」

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心27日表示，今日無新增本土確診，是台灣自5月新冠肺炎疫情爆發後，首度連續3天0確診。台北市政府27日下午召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，可適度放寬北市餐飲防疫規範，若身旁都是認識的人，就不一定要隔板、梅花座，但如果是陌生人，就仍得按照梅花座、隔板。

台北市政府27日下午3時15分召開防疫記者會，針對北市餐飲業防疫指引，柯文哲提及，如果同桌都是認識的人、家人，這種狀況下就不一定要用梅花座、隔板，但若同桌者都是不認識的，就應該要維持梅花座、隔板，「這東西變成要你自己去判斷。」台灣自5月至今，疫情能有效控制並非靠法律，幾乎都是用勸導或呼籲方式讓市民遵守。

柯文哲表示，全台疫情在趨緩是事實，但國外仍很嚴重，且Delta變種病毒隨時有可能入侵，根據過去全球經驗，11月秋冬才是新冠肺炎最危險的時後。

柯文哲指出，本來餐廳內用標準是每天新增案例小於10例、不明感染源小於2例、社區群聚小於3例，很顯然北市長時間都符合標準，所以對餐廳的指引，「我們覺得可以適度方寬。」

柯文哲說，就訴諸市民判斷，不要用強迫手段，如果去餐廳吃飯，坐旁邊的人都是自己認識的，那就不一定要隔隔板；倘若都是不認識的，就仍要按照梅花座、隔板。

不過，柯文哲強調，不論餐廳如何放寬，實名制都是不可以放鬆的，北市所有稽查裡面，相當堅持落實實名制，倘若沒有符合的話，被抓到就會開罰3000元至1.5萬元。

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）