跑步不想戴口罩？他揭「破解法」1根香蕉就搞定　網笑了：邏輯鬼才

▲不可邊走邊吃，邊跑邊吃也違規。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者黃可昀／綜合報導

本周台鐵、高鐵開放保持社交距離即可飲食，10月5日起四大場所也恢復營業，包括很多人期待的KTV、網咖等等，不過現在出門都還是得遵守最基本的「戴口罩」，有網友就苦惱，平時有跑步習慣的這陣子都跑不了，於是他想出一招鑽漏洞方式，跑步就可以大方地脫下口罩，其他人聽完破解法都尷尬笑回，「邏輯鬼才！」

原PO在PTT表示，他滑臉書看到有人問說「什麼時候才能不戴口罩在戶外跑步運動？」雖然疫情趨緩很多規定都鬆綁，不過最基本的戴口罩還是得做到，讓習慣晨跑的民眾相當無奈，於是他提供了一項破解法，「手上拿一根香蕉、麵包還是什麼吃的，你就能不戴口罩跑步了，因為政府說有飲食需求時可以不用戴口罩」，說完還自豪地說這招簡直完美破解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲慢跑還是得戴口罩，容易喘不過氣。（示意圖／記者李毓康攝）



網友紛紛回應，「這遊戲的必勝法耶，不錯」、「你跑啊記得給我一邊吃」、「吃口香糖可嗎」、「我都邊喝飲料邊走路，保持2公尺距離」、「河濱蠻多人沒戴了」、「越跑越肥」。

據了解，目前國內仍處於二級警戒，在通風、空曠地點如果保持社交距離，可暫時脫下口罩飲食，但禁止邊走邊吃，逛夜市也要買回家才能吃；至於車內飲食方面，如果是同住家人可以脫下口罩用餐。

原PO提出的「邊跑邊吃東西」的方法，雖然暫時拿下口罩吃東西不違規，不過已經違反了「禁止邊走邊吃」的規定，警察看到仍會開單，呼籲民眾這陣子還是先暫停出去跑步，外出也一定都要戴著口罩行動。