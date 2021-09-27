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快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌27日上午召開擴大防疫會議，疫情指揮中心在會中報告指出，有關大眾交通運輸工具管制，好比車站內飲食、遊覽車乘載上限，體育、婚宴場人數，以及MTV、KTV等部分休閒娛樂場所，有條件適度開放。

指揮中心在會議中表示，目前仍在觀察中秋連假後之疫情變化，若國內疫情仍能呈穩定的情形下，有關大眾交通運輸工具之管制措施，例如，車站站內的飲食管制或遊覽車輛乘載上限，以及藝文表演展覽與體育活動賽事、大型餐宴、婚宴場所之進場室內容留人數，以及相關飲食規範等應有調整空間。

此外，指揮中心也指出，有關電子遊戲及資訊休閒場所、MTV、KTV等部分休閒娛樂場所，亦有設定相關條件適度予以開放之空間

蘇貞昌在聽取報告後表示，有鑑於鄰近國家疫情升溫，且Delta變異株仍在國際肆虐，因此仍須加強邊境管制措施，藉此保護國人健康。另外，針對明年過年連假可能出現的返鄉人潮，也請指揮中心就防疫物資、集中檢疫所以及防疫旅館等資源預先進行整備。

蘇貞昌指出，考量國內疫情目前已漸趨穩定，相關的管制措施也應從考量產業生計，以及民眾生活層面進行適度調整，在監測中秋連假之疫情變化後，可以視狀況進行相關限制產業的鬆綁，預定鬆綁的項目與啟動時間，在今天下午由指揮中心向國人報告。

蘇貞昌強調，有關管制措施的鬆綁以及部分場所的開放條件，仍須以國內疫情穩定為前提，並須徹底實踐實聯制和防疫措施，如遇突發狀況始可利於疫調執行，而相關規範務應提早向民眾及相關業者說明，使其有充裕時間預先進行相關準備。

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