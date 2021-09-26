張亞中台北小輸256票、深藍選區優勢　她建議朱立倫守住舊底氣

▲朱立倫。（圖／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

張亞中在國民黨主席選舉中，以2萬4532票的差距敗給朱立倫，但藍營人士分析張亞中有望續攻2022年6都首長。國民黨台北市議員秦慧珠指出，朱立倫在台北只贏張亞中256票，且越是藍軍占優勢的選區，張亞中贏越多，建議朱立倫要守住舊底氣。

「黨主席選舉後的省思」秦慧珠26日在臉書表示，激烈的國民黨主席選舉昨天結束，經過大半天的沈澱後，大家要慢慢冷靜下來，一起找出為國民黨好，為國家好的未來方程式，而不是再沈浸在選舉的恩怨枝節中。

秦慧珠指出，此次選舉朱立倫拿到8萬5164票，占45.78%，有人說他票數未過半，算是「慘勝」，但她倒不覺得，因為在四個候選人中能拿到45.78%，已算難能可貴，不必因此而貶低朱立倫當選的正當性。

▲張亞中。（圖／記者黃克翔攝）



秦慧珠提到，張亞中拿到6萬632票，占32.59%，可說是雖敗猶榮；江啟臣拿到3萬5090票，占18.87%，顯現棄保效應有發效，張亞中雖然落敗，但在都會區，尤其是台北市的得票十分驚人，在台北市張亞中拿到7355票，若以投票總數1萬7386票（有效票17245/無效票132）計，占42.3%，朱立倫得票數7611，占43.78%，兩人只差了256票，1.48%。

秦慧珠分析，台北市26個投開票所，張亞中贏13個，還有3個投票所，朱立倫只贏了2至5票，可見兩人在台北市可說勢均力敵，松山信義區有4個投開票所，張亞中贏3個，越是傳統藍軍占優勢的選區，張亞中贏的越多。

秦慧珠認為，這些藍軍的基本盤，在每次重要選舉如總統、市長、民代的選舉中，都義無反顧的挺國民黨，他們的投票結果，不能不重視，朱立倫若輔選明年的台北市長，必須要了解投票取向，「國民黨要開拓新版圖，但也要守住舊底氣，朱主席任重道遠，好好擘劃，我們一起加油吧！」

▼台北市26個投開票所，張亞中就贏了13個。（圖／翻攝自Facebook／秦慧珠）