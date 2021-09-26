「戰鬥藍沒有空窗期！」　江啟臣台中參與刪Q掃街

▲江啟臣參加罷免陳柏惟的刪Q行動。（圖／翻攝江啟臣臉書）



記者杜冠霖／綜合報導

前國民黨主席江啟臣昨競選黨主席連任失利，但他今馬不停蹄前往台中沙鹿，參與罷免基進黨立委陳柏惟的刪Q行動，江啟臣26日表示，國民黨戰鬥沒有空窗期，「我們不需要一位不願意幫人民講話，只會附和民進黨，阻擋疫苗採購、開放萊豬進口的失職立委！」

國民黨25日晚間公告黨主席選舉由朱立倫以8萬5163票當選，而現任黨主席江啟臣僅獲3萬5000多票，得票率為18.87%，但他第二天一早就到沙鹿參加罷免陳柏惟的活動，江啟臣指出，只要民進黨荒腔走板的執政沒有停止，戰鬥的國民黨就不應該有空窗期。

刪Ｑ總部今天上午在沙鹿區觀音亭前舉行「罷免陳柏惟街頭宣講」活動，江啟臣偕同立委林奕華、台北市議員張斯綱、前高雄市新聞局長鄭照新到場，希望罷免成功，讓顏寬恒重返立院。

江啟臣表示，民進黨在立法院已經是多數，多次「輾壓民意」、「暴力表決」，此時不需要一位不願意幫人民講話，只會附和民進黨，阻擋疫苗採購、開放萊豬進口的失職立委，違逆民意的人就是不適任的民意代表，刪Q行動已經進入最後的關鍵時刻，「所有台中第二選區的人民都有一張選票可以表達人民的怒吼！」