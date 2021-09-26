內幕／這兩個字不見了？　朱立倫、習近平賀電交手玄機曝光

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉25日結束，由前主席朱立倫回鍋當選。中共總書記習近平北京時間26日9時循例發賀電祝賀，呼籲兩黨未來應繼續堅持共同政治基礎。朱立倫也回覆表示，期盼今後兩黨在「九二共識」、「反對台獨」基礎上求同尊異，增進互信融合，加強交流合作。

習近平在2016年發給國民黨前主席洪秀柱，以及2017年發給前主席吳敦義的賀電當中，內文都只提到「九二共識」、「反對台獨」。不過，習近平今早正式發出的賀電中，出現了「為國家謀統一」6字，藍綠皆議論紛紛。

為何習近平這次的賀電中出現「為國家謀統一」，一名曾參與兩岸談判的人士分析，民進黨執政之後，北京希望國民黨能明白講出「統一」二字，因為對於習近平的穩定內部及繼續統治有助力。不過，「終極統一」目前在台灣的歷次民調中約只佔15%，講了得罪主流意，不講得罪深藍。

朱立倫順利當選主席後，在這次的賀電回覆中，明確以「求同尊異」化解「為國家謀統一」的敏感文字，而右下方用「110（2021）」作為年份的記載，與歷任主席作法的相同，巧妙留下兩岸之間「一中各表」的空間，也埋下未來互動的契機。

針對綠營認為年份數字前的「民國」兩字消失了，知情人士笑說，民進黨常喊要打造「國家隊」，但總統蔡英文執政已5年，我國參加奧運仍沿用「中華台北」，而這次申請加入CPTPP，也是沿用馬英九政府加入GATT時用的名稱「台澎金馬關稅領域」。

事實上，民進黨高度關注這次國民黨主席選舉結果，因為朱立倫不但在2015年5月以「國民黨主席」的身份與習近平會面，同年11月更以「總統參選人」的身份，進入白宮及國務院，是國內少數兩岸、美方通吃的政治人物。

回顧2017年5月20日，吳敦義當選黨主席，當晚中共中央委員會發賀電，賀電內容提到堅持「九二共識」、「反對台獨」。

吳敦義也回電，內容提到「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式作各自表達」的共識基礎上，即提出一中各表。涉台人士透露，因為一中各表四字，讓北京相當不滿。

因此，2017年8月20日國民黨召開全代會，吳敦義宣誓就職黨主席，中共沒發賀電，打破自1988年以來，中共對國民黨新一屆全代會都有發賀電的慣例。同年10月18日，中共舉行19大，國民黨按慣例發出賀電，吳敦義在內文中僅寫下九二共識，就沒再提「一中各表」。

▼朱立倫覆電習近平。（圖／國民黨提供）

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