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南投極樂「東方紅」變身「藍海」經絡調理　縣府：加強稽查

▲草屯鎮「東方紅」時尚會館變身「藍海」休閒會館重新營業。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯鎮「東方紅」時尚會館變身「藍海」休閒會館重新營業。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情趨緩，八大行業仍在禁止營業之列，未料在三級警戒期間引發傳播鏈的草屯鎮「東方紅」時尚會館，傳出更改招牌為「藍海休閒會館」後重新營業；業者表示4、5個月沒營業，目前只有提供按摩服務，仍在試營運階段，南投縣政府則強調，原業者是合法申請變更公司商業名稱和負責人，目前登記的「經絡調理業」也屬二級警戒准予復業的項目，將加強稽查要求落實防疫安全。

「東方紅」時尚會館在5月疫情爆發時，因接收多名來自台北市萬華區的按摩小姐，引發員工和顧客一連串群聚感染，前後造成12人染疫，也讓業者成為眾矢之的，被形容成萬華阿公店「南投版」；事隔4個月，近日有民眾發現，「東方紅」招牌已悄悄換成「藍海會館」，也以公開Line群組和電話攬客，似重起爐灶。

▲「東方紅時尚會館」爆5位按摩女確診。（圖／翻攝草屯鎮長簡景賢臉書）

▲▼「東方紅時尚會館」在5月爆發新冠肺炎傳播鏈，現已更換負責人等商業登記。（圖／資料照片）

▲草屯鎮「東方紅」時尚會館變身「藍海」休閒會館重新營業。（圖／記者高堂堯翻攝）

業者先前對媒體表示，月初與前業者談接手事宜，目前已頂下該店所有設備，也有向縣府重新申請營業登記，且都遵照政府防疫警戒規範，所以只有做按摩，並未提供KTV服務，也只採預約制、依規定做環境消毒，員工造冊和快篩、客人實聯制。

業者指出，目前算是試營運、試水溫階段。「不要說甚麼八大行業，大家都要吃飯吧！」強調職員4、5個月沒工作，家裡老小要養，大家壓力都很大，「我們做的事不違法、不偷不搶，該配合的都會配合，請大家高抬貴手、給我們生存空間。」

南投縣建設處長李正偉今日上午回應，經查原東方紅養生會館，先前因北投阿公店服務小姐問題，業者已依規申請自今年5月15日到111年5月14日停業；不過在停業期間又申請變更公司商業名稱和負責人，目前已由「東方紅時尚會館：薛姓負責人」變更為「藍海休閒會館：陳姓負責人」。

李正偉表示，經查該業者申請變更商業登記之營業項目中，仍包括目前二級防疫規定准予復業之「經絡調理業」，所以其若依規復業，並遵守中央防疫規定，是可營業的；但為避免類似業者再成為防疫破口，後續夜間八大行業稽查，會將其列入優先和加強稽查對象，另也將協請縣警局、衛生局等定期或不定期至該營業場所稽查是否符合防疫指引，如未符合相關防疫規定者，將依規裁罰。
 

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