快訊／連三天本土+0！今新增9例境外

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天連續三天本土+0！中央流行疫情指揮中心今（27）公布國內無新增本土病例，另9例境外移入，確診個案有1人死亡。

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▲9/27確定病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自緬甸(7例，案16300-16302、案16304-16306、案16308)及印尼(2例，案16303、案16307)入境，入境日介於9月11日至9月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案14085)，為80多歲女性，具慢性病史，6月19日因發燒就醫，同日採檢並住院治療，6月20日確診，9月25日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計330萬5433例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含328萬7506例排除)，其中1萬6198例確診，分別為1565例境外移入，1萬4579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。