　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／連三天本土+0！今新增9例境外

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今天連續三天本土+0！中央流行疫情指揮中心今（27）公布國內無新增本土病例，另9例境外移入，確診個案有1人死亡。

▲▼9/27確定病例。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲9/27確定病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增9例境外移入個案，為4例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲，分別自緬甸(7例，案16300-16302、案16304-16306、案16308)及印尼(2例，案16303、案16307)入境，入境日介於9月11日至9月24日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心指出，今日新增1例死亡個案(案14085)，為80多歲女性，具慢性病史，6月19日因發燒就醫，同日採檢並住院治療，6月20日確診，9月25日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計330萬5433例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含328萬7506例排除)，其中1萬6198例確診，分別為1565例境外移入，1萬4579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計842例COVID-19死亡病例，其中830例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
「麻將同桌要隔板」怎麼打？　陳時中笑了
何時降一級、取消戶外戴口罩？　陳時中4字回應
首批客製化BNT週四抵台　陳時中：給第一劑、不開放混打
KTV、婚宴一樣要人流控管　陳時中：每人2.25平方公尺
10／5起開放KTV等4大娛樂場所　6成員工需打疫苗滿14天
快訊／第十輪打AZ！　施打對象公布
快訊／4大類場所開放！　鬆綁內容一次看懂
快訊／KTV開放了！　「唱歌要戴口罩」除飲水外不得飲食
快訊／連三天本土+0！今新增9例境外
LIVE／防疫再鬆綁！　陳時中最新說明
1千萬飛了！承德路社區7年跌16%　專家：應再多放幾年
快訊／單車男找到了！　高雄愛河1天2溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

境外移入再添4起「突破性感染」！指揮中心曝接種疫苗廠牌

「麻將同桌要隔板」怎麼打？陳時中笑了：應該可以吧？一定有辦法

何時降一級、取消戶外戴口罩？陳時中4字回應了！

首批客製化BNT週四抵台！陳時中曝接種規劃：給第一劑、不開放混打

KTV、婚宴一樣要人流控管！陳時中：每人2.25平方公尺計算

10／5起開放KTV、電子遊戲場！6成員工需打1劑疫苗滿14天

50~64歲注意！符合第二劑AZ資格者「9／29前上網登記」

開放KTV！2張圖看4大類場所鬆綁　八大持續關閉

快訊／KTV開放了！　「唱歌要戴口罩」除飲水外不得飲食

快訊／連三天本土+0！今新增9例境外

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

女直播主掉皮夾！影帝男踢一旁　「折返數趟+演戲10分鐘」偷走5千

阿Ken狂撩Lara⋯ 裸上身秀肌肉　「我們可以結婚了」隔空親親放閃！

小鬼展覽驚見「演藝圈2大咖男神」支援收銀！ 展覽倒數「峮峮來了」低調現身...

陳零九、邱鋒澤登「廣播金鐘」表演　《地球上最浪漫的一首歌》電台金曲

三寶伯疑不想待轉「螃蟹式左切」 下秒與汽車擦撞...網：還闖紅燈！

境外移入再添4起「突破性感染」！指揮中心曝接種疫苗廠牌

「麻將同桌要隔板」怎麼打？陳時中笑了：應該可以吧？一定有辦法

何時降一級、取消戶外戴口罩？陳時中4字回應了！

首批客製化BNT週四抵台！陳時中曝接種規劃：給第一劑、不開放混打

KTV、婚宴一樣要人流控管！陳時中：每人2.25平方公尺計算

10／5起開放KTV、電子遊戲場！6成員工需打1劑疫苗滿14天

50~64歲注意！符合第二劑AZ資格者「9／29前上網登記」

開放KTV！2張圖看4大類場所鬆綁　八大持續關閉

快訊／KTV開放了！　「唱歌要戴口罩」除飲水外不得飲食

快訊／連三天本土+0！今新增9例境外

同期進來...同事薪水多3000！她心裡不平衡　過來人抖「暗黑內幕」

新竹買爆券200元變400元　消費滿500元抽汽車

花蓮吉安鄉爭取「健康城市共老獎」　最後實訪獲評委大力肯定

自備餐具用餐「賺5元」　台東友善環境優惠上路

《魷魚遊戲》電話被打爆！政客承諾「用1億元買下」：來和我玩遊戲

iPhone 13 Pro拆解曝光！「L型電池」容量升級、5G訊號強度大增

雙胞胎童星「樂樂媃媃」暴風抽高！升高一就長到162cm　媽曝3方法

正妹行員揪「網公」斬愛　女客戶「驚心倒賺」30萬

陸限電衝擊／通知書曝光！東莞台商大驚到12月　每10天自選5天限電日

境外移入再添4起「突破性感染」！指揮中心曝接種疫苗廠牌

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

生活熱門新聞

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

她嚇喊五倍券「被冒用綁定」！網秒揪疑點

女友陪28歲男未婚結紮！蛋蛋挨3針「電燒切斷」

iPhone歷年價格曝！「這款價格最盤」網全傻了

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

網路瘋收購五倍券　達人曝內幕

女大生嗆爸媽拒付學費　律師10點酸爆

「跑山獸」點名　迷路別往2處走

南韓4疫苗數據曝　防護第一台灣打最多

快訊／KTV可以去了！要戴口罩唱歌

快訊／陳時中透露「口罩鬆綁規劃」

傳首批客製化標籤BNT疫苗抵台　永齡回應了

懶研究五倍券優惠　被酸老人心態

更多熱門

相關新聞

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

中央流行疫情指揮中心昨日宣布AZ接種規劃，9/29起將陸續配送AZ到各縣市政府，7/22前已接種第一劑間隔滿10週以上的52歲（含）以上民眾都打得到。指揮官陳時中今日說明，由於地方政府表達64歲以下造冊困難，將52~64歲對象更正為即起上疫苗平台登記，9月29日中午12時結算後續再預約。

LIVE／「KTV 、遊藝場」有條件開放　陳時中最新說明

LIVE／「KTV 、遊藝場」有條件開放　陳時中最新說明

陸本土確診新增13＋3 哈爾濱11例超越廈門「中央防疫專家進駐」

陸本土確診新增13＋3 哈爾濱11例超越廈門「中央防疫專家進駐」

國慶焰火「10大最佳觀賞點」曝光！

國慶焰火「10大最佳觀賞點」曝光！

酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青

酒店妹接客遭下藥「失魂變了人」　身體全不明瘀青

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染Delta

讀者迴響

熱門新聞

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

路邊停白線一周開6罰單惹民怨

天龍人月薪43K「月存30K」！記帳內容超震撼　網全跪

「口罩應戴到天荒地老」　若八大解禁！醫最想看到這重開

峮峮、坤達4藝人「小鬼紀念展覽留到最後」

賀軍翔道歉！「第三胎確定是兒子再生」惹怒陸網

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

男友是台積電工程師！　蔡尚樺甜讚：沒遇過更帥的

《俗女2》嘉玲爸「外遇真相」曝光

植物人爸爸病逝　蕾菈慟道別：已經沒病痛

情侶吵架！她怒丟手機「砸死男友」

國師警告「22天水逆」來襲！六星逆行迎來破壞

全聯最新中獎發票名單出爐

工程師命喪5星飯店！還原奪命前40分鐘

快訊／蘇貞昌下令防疫管制再鬆綁　KTV、體育、婚宴場將適度開放

更多

最夯影音

更多
Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～

Faye現身「大嘻哈」再唱《Lydia》　掀回憶殺！青春又回來了啊～～
太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

太有才！網路動漫宅對話改編成歌　正妹飆唱「www燦笑」網秒被圈粉

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

李政宰《魷魚遊戲》抽最難圖案　「跪舔椪糖」氣氛一秒微搞笑XD

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面