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國慶焰火「10大最佳觀賞點」曝光　山海河港景360度盡收眼底

▲▼2021國慶煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

記者許宥孺／高雄報導

睽違20年，2021國慶焰火回歸高雄港灣施放！高市府日前晚間試放3分鐘、270發煙火，讓人為之驚艷，但活動兼顧防疫下，僅限2萬人入場觀看，因此，觀光局加碼公布十大觀賞景點，讓民眾免入場也能欣賞不同角度的焰火。

▲▼2021國慶煙火試放。（圖／高雄市政府提供）

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▲2021國慶煙火於高雄港綻放，360度視角如四面舞台。（圖／高雄市政府提供）

觀光局表示，本次12及16吋以上高空及大口徑焰火數量為歷年之最，大口徑焰火施放高度與小型盆花不同，欣賞的是整個焰火綻放的美景，從遠處觀賞可將整個施放面完整收錄，而360度的高雄港灣宛如國慶焰火展焰的四面舞台。

觀光局指出，透過焰火廠商專業判斷，特別利用慶籌會焰火處於23日焰火試放時，在港灣周邊找出十大最佳觀賞點，包括西子灣觀景平台、西子灣遊客中心、中山大學、壽山情人觀景台、星光水岸公園、哈瑪星鐵道園區、旗津沙灘、旗津馬雅各自行車道、旗津輪渡站周邊等9大景點。

▲2021國慶煙火試放，壽山情人觀景台列為十大最佳觀賞點之一。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶煙火試放，壽山情人觀景台列為十大最佳觀賞點之一。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶煙火試放，西子灣列為十大賞景點之一。（圖／高雄市政府提供）

▲2021國慶煙火試放，西子灣列為十大賞景點之一。（圖／高雄市政府提供）

而第十處，則是保留一個「市民的秘密景點」，邀請民眾發掘自家屋頂、陽台的最佳觀賞視角。

觀光局表示，國慶焰火活動入場民眾均採預約制，須10月1日先加入高雄市政府Line官方帳號，連結預約系統登記參加抽籤，10月4日截止登記、10月5日公佈中籤名單，且10日當天務必攜帶身份證至指定驗證區域才能入場。

▲▼ 高雄國慶煙火試放。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄國慶煙火試放。（圖／記者吳世龍攝）

觀光局說明，欲參加活動抽籤民眾務必先加入高雄市政府Line官方帳號，並於10月1日上午9時至10月4日下午6時，點擊置底圖文選單「國慶焰火預約平台」進行抽籤登記，登記順序完全不影響中籤機率，詳實填報各項資訊，最後，將在10月5日下午3時公布中籤名單，中籤者請於10月9日晚上11時前，完成領票程序，才能取得本次活動的入場資格，逾期者視為自動放棄。

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