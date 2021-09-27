高中男打BNT尖叫！醫曝暈針「是人類基因優勢」　超精闢解析看懂了

▲男高中生嚇得驚聲尖叫 。（圖／林同學提供）

記者曾筠淇／綜合報導

本站曾報導《高中男打疫苗裂肺尖叫！「同學圍觀狂拍」影爆紅 1天點閱破100萬》，該名男高中生因為太害怕打針，所以嚇得驚聲尖叫，引發外界關注。萬芳醫院精神科醫師潘建志對此表示，其實暈針是「基因注定」，而且這並不可恥，「這是演化帶給古代人類的基因上的優勢。」

「女生，年紀越輕，越容易暈針。」潘建志在臉書上發文表示，暈針在醫學上稱作針頭恐懼症，會害怕注射和輸液。暈針最強烈的反應是短暫失去意識，而輕微一些的暈針會出現頭暈目眩、喘不過去、無法站立的症狀，再更輕也較為常見的反應則有緊張害怕、心悸胸悶、噁心手抖、視線模糊。

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潘建志說明，暈針的發作持續時間通常很短，約30分鐘內會消失，不過這種體質卻可能持續很多年，如果會暈針，就算是注射安慰劑生理食鹽水，也可能出現這些狀況。

▲暈針其實與基因注定的 。（圖／林同學提供）

潘建志說道，針頭恐懼症與基因息息相關，「有家族遺傳傾向，雙胞胎研究也有高比率的關聯。」根據國外研究，會暈針的人約占了人口的10%至30%，不過因為有針頭恐懼症的病患通常會拒絕接受疫苗注射，所以打針現場才不會看到那麼多人暈倒。

「暈針一點也不可恥！」潘建志娓娓道來，暈針其實是演化帶給古代人類基因上的優勢，對以前生活在曠野中的人們來說，看到野獸的尖牙利爪會害怕才會逃跑，因此如果沒出現這種反射性的恐懼，該基因就容易被淘汰掉；只不過到了現代，情況則正好相反，因為有針頭恐懼症而拒絕接種疫苗的人，「容易染病死去，基因反過來被淘汰，被達爾文掉了。」

潘建志呼籲，大家應該多給有針頭恐懼症的人一些同理心，「是基因注定他會暈針，甚至他越不想出糗，越焦慮越會發作啊。」

「暈針，針頭恐懼症最強烈而戲劇化的一幕，是所謂的迷走神經性昏厥（Vasovagal Syncope）。」潘建志提到，針頭恐懼症患者會緊張到昏倒是因為有壓力時，腎上腺素大量分泌，腦幹中的迷走神經核也受到影響，短時間內抓狂便反過來壓制血壓、心跳，反應過度的人會因而失去意識，不過不久後就會恢復正常。

潘建志進一步解釋，迷走神經性昏厥同樣也有演化上的解釋，小動物被大型野獸攻擊時，若無路可逃則會裝死；貓、狗爸媽叼著小貓、小狗時，小貓、小狗通常不會亂動，這些都有利於基因生存，「這也可以解釋，針頭恐懼症年紀越小盛行率越高，年紀大了成年後盛行率就減少了。」

最後潘建志也不忘幽默提到，他有個學長很優秀，但大六去醫院見習時，才發現自己有針頭恐懼症，一看到針、看到血就昏倒，不過，對方最後並沒有放棄當醫師，「他只好走精神科，變成精神科醫師了！」